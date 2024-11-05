Війська КНДР могли втратити перших 40 солдатів: деталі від розвідки Південної Кореї

Значна частина 10-тисячного контингенту Північної Кореї прибула на територію Курської області і, ймовірно, має перші втрати під час боїв проти ЗСУ.

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Війська КНДР переправили ближче до фронту в Курській області, але поки що невідома точна кількість солдатів, які долучились до бойових дій на боці РФ. Згідно з даними медіа, серед військ Північної Кореї вже є втрати. Про деталі просування солдатів КНДР розповіло агентство Reuters.

На порталі навели фрагменти брифінгу речника міністра оборони Південної Кореї Чон Ха Кьо, який оприлюднив останні розвідувальні дані. Розвідники з'ясували, що "значна частина" з 10 тисяч солдатів КНДР вже прибула на фронт російсько-української війни. Точне число новоприбулих не вказується.

Посадовець також пояснив, що не має підтвердженої інформації про те, чи війська КНДР вже безпосередньо долучились до бойових дій. Після цього журналісти поцікавились, чи може він прокоментувати повідомлення південнокорейських ЗМІ про можливі перші втрати: 40 осіб начебто загинуло в Україні. Посадовець цю інформацію ні підтвердив, ні спростував.

"Чон сказав, що у нього немає інформації", — ідеться у статті Reuters.

Війська КНДР в РФ — деталі

Зазначимо, 24 жовтня Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони повідомило, що Північна Корея відправила до РФ 12 тис. військових, серед них — 500 офіцерів, при чому є навіть три генерали. Кілька тижнів після прибуття на російські полігони вони займались злагодженням. Кожен північнокорейський солдат при цьому отримав 50 метрів туалетного паперу та 300 грамів мила на місяць. На час навчання їх розмістили на п'яти полігонах, розташованих за Уральськими горами на відстані 4,5-6,5 тис. км від України.

Згодом розвідка Південної Кореї повідомила деталі про контингент КНДР, який опинився на російській території. Підрозділи, які долучили до російсько-української війни, складаються з молоді віком до 20 років. Серед них, ймовірно, можуть бути 16-річні підлітки — військовослужбовці елітного "Штормового корпусу". На чолі частин корпусу, які прямують в Курську область — начальник штабу Північнокорейської армії, який порівняв себе з балістичною ракетою KN-23.

Нагадуємо, 29 жовтня іспанське видання El Pais написало з посиланням на власні джерела, що 5 тис. військових КНДР привезли під Курськ і по них вже завдали удару українські військові. 4 листопада начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко підтвердив, що удар дійсно відбувся.