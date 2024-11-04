ЗСУ завдали підтвердженого удару по військам КНДР під Курськом: подробиці

Щоб вибити підрозділи ЗСУ з Курської області, Кремль залучив північнокорейських солдатів, які вже встигли потрапити під обстріл, повідомили в ЦПД РНБО. Крім того, на позиції українців скидають до 50 КАБів на добу.

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Українські війська завдали удару по солдатах КНДР в Курській області. Тим часом Генштаб ЗСУ відзвітував про посилення авіаударів та кількості авіабомб, якими ЗС РФ закидають власну територію. На карті бойових дій позначено відразу три ділянки на території Росії, які контролюють українці. Про події під Курськом голова Центру протидії дезінформації (ЦПД) Ради нацбезпеки та оборони (РНБО), лейтенант Андрій Коваленко розповів у Telegram-каналі.

Допис Коваленка про інцидент в Курській області РФ з'явився у мережі о 8 год. 4 листопада. Лейтенант написав, що північнокорейські військові вперше потрапили під обстріл ЗСУ на даному відтинку фронту. Інших деталей, наприклад, про місцевість, де це відбулось, або про кількість знешкоджених одиниць ворога, начальник ЦПД не повідомляв.

Війська КНДР та бої в Курській області - інформація ЦПД РНБО 4 листопада Фото: Скриншот

Прорив в Курській області — ситуація 4 листопада

Деталі про інформацію в Курській області можна дізнатись зі звіту Генштабу ЗСУ, опублікованому о 8 год. 4 листопада. У звіті не ідеться про можливий удар по військах КНДР. Натомість українське командування доповіло, що підрозділи РФ здійснили 13 штурмів, щоб витіснити українців з російської території (для порівняння — така ж кількість атак під Великою Новосілкою). Крім того, росіяни завдали 31 удару та запустили 40 керованих авіабомб, ідеться у доповіді Генштабу. З попередніх дописів командування випливає, що РФ без проблем та обмежень обстрілює КАБами власну територію: 1 листопада було 33 бомби, 31 жовтня — 20, 29 жовтня — 54.

На карті бойових дій проєкту DeepState бачимо три плацдарми, які четвертий місяць утримує Україна в Курській області: біля Тьоткіного (11,35 кв. км), біля Веселого (21,34 кв. км, ситуація невизначена), навколо Суджі (611,92 кв. км). На карті порталу "Радио Свобода" позначено ці ж регіони, але дещо в іншій конфігурації.

Війська КНДР та бої в Курській області - конфігуранція фронту DeepState 4 листопада Фото: DeepState Війська КНДР та бої в Курській області - конфігуранція фронту "Радио Свобода" 4 листопада Фото: Радио Свобода

Зазначимо, іспанське видання El Pais 29 жовтня писало про можливий удар ЗСУ по схованці військ КНДР в Курській області. Журналісти при цьому посилались на анонімного бійця ДПСУ, але жодних відео- чи фотодоказів не надавали. Крім того, у статті повідомили про прибуття 5 тис. північнокорейських солдатів на фронт: вони виїхали з Владивостока та проїхали 6,5 тис. км у цивільних вантажівках.

Тим часом у РФ з Північної Кореї прибуло орієнтовно 10 тис. осіб, серед них є підлітки та 20-літні, і можливе зростання контингенту, заявили представники розвідки Південної Кореї.

Нагадуємо, 1 листопада російське видання "Агентство" розповіло про поведінку ЗС РФ в Курській області, через яку громадяни писали скаргу президенту Володимиру Путіну.