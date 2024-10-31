Україна в Курській області отримала перевагу, якої раніше у війні не було, — ЗМІ

За словами військового експерта Вільяма Альберка з Центру Стімсона, Росія поки що бере легкі території, але з іншою частиною українського виступу в Курській області буде складніше.

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Українські війська, які воюють на російській землі, отримали перевагу, якої під час повномасштабного вторгнення раніше ніколи не було. Про це пише The Business Insider.

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Майкл Бонерт, експерт із воєнних дій корпорації RAND, зазначив, що перевага України в Курську полягає в тому, що "їм не потрібно захищати жодне з цих міст", тому що вони російські.

"Ви просто воюєте там, де це вигідно, і відступаєте, коли це невигідно. І це дійсно ефективний спосіб ведення бою", — сказав він.

Він додав, що в Курську ЗСУ можуть просто "скористатися перевагами місцевості, битися максимально ефективно і зрештою піти", якщо їм знадобиться захистити свої сили, техніку або переслідувати якусь іншу мету. Зробити це зможуть без наслідків, чого не відбувається в Україні.

Він додав, що в Курську ЗСУ можуть битися і захищатися з найвигідніших позицій, щоб мати можливість зводити укріплення.

"Якщо вас перевершують чисельністю, просто відступайте до наступного", — зазначив він.

Вільям Альберк, експерт із воєнних дій у Центрі Стімсона, сказав, що Росія поки що бере легкі території, але з іншою частиною українського виступу в Курській області буде складніше.

Він вважає, що Україні дуже легко відступати з боями та поступатися територією, "яку вони ніколи не могли б утримувати законно". За повернення територій у Курській області РФ доведеться заплатити високу ціну.

"Це величезна оперативна перевага для командира, коли не потрібно проводити жодних ліній на піску", — сказав Вільям Альберк.

За його словами, під час вибору місця для оборони в Україні ЗСУ "дивилися не тільки на місцевість".

"Вони дивилися не тільки на охоронювані позиції, а й на символіку різних сіл, де перебувають українські громадяни, де є глибоке, глибоке коріння української історії. Ступінь деморалізації від втрати українського села зовсім інша, ніж коли доводиться залишати російське село, про яке українці не турбуються абсолютно", — сказав Альберк.

Нагадаємо, що Сили оборони зупинили просування російських військ під Куп'янськом.

Також повідомлялося, що після захоплення Селидового російські війська тиснуть на Покровському напрямку.