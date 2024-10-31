"Нас відправили як м'ясо": ЗСУ танком розтрощили російські БТР в Курській області, — Forbes
За словами журналістів, командування ЗС РФ поспішає перед заморозками та кидає непідготовлені війська в атаки.
15 жовтня російські морські піхотинці з 810-ї морської піхотної бригади контратакували позиції українських військ, які ЗСУ захопили в Курській області на початку серпня, але були розгромлені українськими танкістами. Про це пише Forbes.
Наштовхнувшись на українську армію — 61-шу механізовану бригаду та 17-ту танкову бригаду, — один російський колісний БТР-82 підкотився прямо до українського танка Т-64. Танк відкрив вогонь зі своєї 125-міліметрової гармати з відстані десятків футів, влучивши в БТР.
"Це був найближчий танковий бій, який я коли-небудь бачив!", — написав генерал армії США у відставці Марк Гертлінг.
Ошелешені і поранені росіяни вискочили з пошкодженого і димлячого БТРа прямо перед тим, як другий український танк влучив у машину ще одним 125-міліметровим снарядом.
Через два дні українські військові виявили одного з пасажирів БТРа, який лежав неподалік, напівмертвий.
"Чесно кажучи, я відчув таке полегшення", — сказав 19-річний російський солдат.
Росіянин пригадав перестрілку, в якій він ледь не загинув.
"Ми їхали на БТРі, і тут бум. Я нічого не бачив. Я думав, що втратив ногу. Її потім відрізало. Якимось чином я вибрався з БТРа", — розповів окупант.
Те, що екіпаж БТР не помітив українські танки або, принаймні, не розпізнав їх як українські, було не просто невдачею з боку екіпажу. Це частина тенденції російсько-української війни. В середині жовтня українські танки впритул підбили російську техніку по обидва боки Курської дуги, під Кураховим на сході України і в Запорізькій області на півдні України.
"Очевидно, відчуваючи зростаючий дефіцит живої сили в Україні та передчуваючи наближення зими, російські війська на початку жовтня атакували вздовж усієї лінії фронту. Мета: захопити якомога більше української території — або відвоювати окуповану Росією територію України — до того, як погіршення погоди ускладнить нападникам пересування по пересіченій місцевості", — йдеться у матеріалі.
Росіяни поспішають та кидають непідготовлені війська в атаки
Поспішне планування і незацікавлене керівництво наражають російських солдатів на надзвичайний ризик. Коли російський БТР під'їжджає прямо до українського танка, це не обов'язково вина екіпажу — навіть якщо екіпаж погано підготовлений.
Можливо, їм сказали, що вони зустрінуться з дружніми силами, і вони прийняли українську техніку за союзників. Можливо, їхні командири запевнили їх, що всі українські танки поблизу були виведені з ладу бомбардуванням перед атакою.
"У будь-якому випадку, втрати Росії різко зросли з ескалацією жовтневих атак. За даними українського Генерального штабу в Києві, росіяни втратили майже 1700 військовослужбовців убитими і пораненими, а також понад 100 одиниць техніки за 24 години, що закінчилися в понеділок. Якщо це ще не рекорд російських втрат у нинішній війні, то вже близько до нього", — зазначили журналісти.
Вони уточнили, що Кремль компенсував частину своїх втрат, збільшивши бонусні виплати новобранцям, а також залучивши тисячі північнокорейських військових.
"Нас відправили як м'ясо", — зазначив 19-річний солдат, який вижив після підриву БТР у Курську.
Фокус раніше писав, як 95-та бригада ЗСУ відбила штурм російських морпіхів.
29 жовтня у ЗСУ показали трофеї, захоплені в Курській області.