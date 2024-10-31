"Нас отправили как мясо": ВСУ танком разбили российские БТР в Курской области, — Forbes

По словам журналистов, командование ВС РФ спешит перед заморозками и бросает неподготовленные войска в атаки.

Related video

15 октября российские морские пехотинцы из 810-й морской пехотной бригады контратаковали позиции украинских войск, которые ВСУ захватили в Курской области в начале августа, но были разгромлены украинскими танкистами. Об этом пишет Forbes.

Наткнувшись на украинскую армию — 61-ю механизированную бригаду и 17-ю танковую бригаду, — один российский колесный БТР-82 подкатился прямо к украинскому танку Т-64. Танк открыл огонь из своей 125-миллиметровой пушки с расстояния десятков футов, попав в БТР.

"Это был самый близкий танковый бой, который я когда-либо видел!", — написал генерал армии США в отставке Марк Гертлинг.

Ошарашенные и раненые россияне выскочили из поврежденного и дымящегося БТРа прямо перед тем, как второй украинский танк попал в машину еще одним 125-миллиметровым снарядом.

Через два дня украинские военные обнаружили одного из пассажиров БТРа, который лежал неподалеку, полумертвый.

"Честно говоря, я почувствовал такое облегчение", — сказал 19-летний российский солдат.

Россиянин вспомнил перестрелку, в которой он едва не погиб.

"Мы ехали на БТРе, и тут бум. Я ничего не видел. Я думал, что потерял ногу. Ее потом отрезало. Каким-то образом я выбрался из БТРа", — рассказал оккупант.

То, что экипаж БТР не заметил украинские танки или, по крайней мере, не распознал их как украинские, было не просто неудачей со стороны экипажа. Это часть тенденции российско-украинской войны. В середине октября украинские танки вплотную подбили российскую технику по обе стороны Курской дуги, под Курахово на востоке Украины и в Запорожской области на юге Украины.

"Очевидно, чувствуя растущий дефицит живой силы в Украине и предчувствуя приближение зимы, российские войска в начале октября атаковали вдоль всей линии фронта. Цель: захватить как можно больше украинской территории — или отвоевать оккупированную Россией территорию Украины — до того, как ухудшение погоды усложнит нападающим передвижение по пересеченной местности", — говорится в материале.

Россияне спешат и бросают неподготовленные войска в атаки

Поспешное планирование и незаинтересованное руководство подвергают российских солдат чрезвычайному риску. Когда российский БТР подъезжает прямо к украинскому танку, это не обязательно вина экипажа — даже если экипаж плохо подготовлен.

Возможно, им сказали, что они встретятся с дружественными силами, и они приняли украинскую технику за союзников. Возможно, их командиры заверили их, что все украинские танки поблизости были выведены из строя бомбардировкой перед атакой.

"В любом случае, потери России резко возросли с эскалацией октябрьских атак. По данным украинского Генерального штаба в Киеве, россияне потеряли почти 1700 военнослужащих убитыми и ранеными, а также более 100 единиц техники за 24 часа, закончившихся в понедельник. Если это еще не рекорд российских потерь в нынешней войне, то уже близко к нему", — отметили журналисты.

Они уточнили, что Кремль компенсировал часть своих потерь, увеличив бонусные выплаты новобранцам, а также привлекая тысячи северокорейских военных.

"Нас отправили как мясо", — отметил 19-летний солдат, который выжил после подрыва БТР в Курске.

Фокус ранее писал, как 95-я бригада ВСУ отбила штурм российских морпехов.

29 октября в ВСУ показали трофеи, захваченные в Курской области.