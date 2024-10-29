Автоматы и РПГ: в ВСУ показали трофеи, захваченные в Курской области (видео)

По словам бойца штурмового батальона, россияне подносят оружие к позициям ВСУ — и затем просто уходят.

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В 225 Отдельном штурмовом батальоне показали трофейное оружие, захваченное во время боестолкновений на Курском направлении. Об этом говорится в Telegram-канале батальона.

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"Курское направление. Россияне помогают как могут", — отмечается в публикации.

Сообщение о происходящем в Курской области от 225 ОШБ

На выложенном видео украинский боец сообщает, что россияне подносят оружие к позициям ВСУ — и уходят.

28 октября сообщалось, что, по данным Forbes, первые грузовики с военными КНДР, судя по всему, уже прибыли в Курскую область. Издание отмечало, что дислокация северокорейских сил в России не отражена в документах.

Видео, опубликованное 225-м Отдельным штурмовым батальоном

Напомним, что, по данным NYT, войска Северной Кореи и РФ в скором времени начнут совместные штурмы в районе Курской области. Кремль усиливает российские подразделения под Курском 10 тысячами войск, отметили авторы публикации. На участке фронта в Курской области противник планирует собрать вдвое больше сил, чем Украина.

Также 28 октября сообщалось, что в Курской области уже насчитывается 3000 бойцов из КНДР. В Центре национального сопротивления отметили, что северокорейские солдаты проходят тренировки на полигонах вместе с сотрудниками посольства КНДР, которым отводится роль переводчиков и наблюдателей.