"Нас предупредили": РФ и КНДР скоро начнут совместные штурмы под Курском, — NYT

Кремль усилил подразделения ВС РФ под Курском 10-тысячным северокорейским войском, рассказали журналисты. После этого на данном отрезке фронта враг соберет вдвое больше сил, чем украинцы.

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Несколько тысяч военных КНДР находятся в Курской области и вскоре присоединятся к активным наступательным действиям ВС РФ. Командование Сил обороны уже сообщило о новых совместных штурмах украинских бойцов, которые находятся на позициях. Россияне, вероятно, применят привычную тактику ведения боев, когда малыми штурмовыми группами будут забрасывать окопы украинцев. О новых попытках Кремля вернуть контроль над Курской областью рассказало издание The New York Times.

Издание сообщило, что получило информацию о предстоящем наступлении РФ и КНДР от командира 61-й бригады, полковника Артема Холодкевича. Он заявил, что получил смс-сообщение от командования с предупреждением о штурмах в Курской области, которые начнутся в течение ближайших дней. Аналитики объяснили NYT, каким именно может быть участие бойцов Пхеньяна и как они повлияют на ход боев.

"Нас предупредили о нападении в ближайшее время. Вероятно, в ближайшие дни", — привели журналисты слова полковника.

В статье обратили внимание на две возможные тактики применения военных КНДР. О первой тактике рассказал Виктор Кевлюк из Центра оборонных стратегий: по его мнению, они будут принимать непосредственное участие в штурмах. При этом северокорейцы будут идти впереди россиян, штурмовать окопы малыми группами, а россияне тем временем будут занимать позиции, с которых удалось отодвинуть украинцев. В то же время не ясно, какова боеспособность подразделений Северной Кореи, которые в последний раз воевали почти 70 лет назад, отметили аналитики NYT.

"Учитывая их численность, возможно, они будут влиять на ведение боевых действий на определенных участках", — привели журналисты слова полковника Артем Холодкевича.

Второе направление — это пребывание в тылу ВС РФ, заявил британский экс-аташе по вопросам обороны в Москве и Киеве Джон Форман. В таком случае, с одной стороны, освободятся российские подразделения, и, с другой стороны, станет возможным скрыть реальные возможности войск КНДР.

"Надежность северокорейских войск вызывает сомнения у россиян, и их использование может разоблачить российские войска", — отметил аналитик.

Издание также рассказало об имеющемся соотношении сил в Курской области. РФ собрала там 50-тысячное войско, Украина — 30-тысячное. Если на линии фронта появится дополнительные 10 тыс. северокорейцев, то это "могло бы позволить России победить украинские силы", привели журналисты слова экспертов.

Войска КНДР в РФ — детали

Отметим, в октябре ГУР Минобороны сообщило, что Северная Корея отправила несколько тысяч военных в РФ и они начали переподготовку на полигонах на Дальнем Востоке. Информацию подтвердили спецслужбы Пентагона: ориентировочно, речь идет о 10 тыс. бойцов, которые могут присоединиться к войне в Украине.

Напоминаем, 19 октября издание The Telegraph рассказало о почти 2 тыс. спецназовцев, которые Пхеньян предоставил Москве. Между тем 25 октября разведка Южной Кореи объяснила, какой может быть судьба бойцов КНДР, которые окажутся на настоящей войне в Украине.