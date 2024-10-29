Автомати і РПГ: у ЗСУ показали трофеї, захоплені в Курській області (відео)

За словами бійця штурмового батальйону, росіяни підносять зброю до позицій ЗСУ — і потім просто йдуть.

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У 225 Окремому штурмовому батальйоні показали трофейну зброю, захоплену під час бойових зіткнень на Курському напрямку. Про це йдеться в Telegram-каналі батальйону.

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"Курський напрямок. Росіяни допомагають як можуть", — наголошується в публікації.

Повідомлення про те, що відбувається в Курській області від 225 ОШБ

На викладеному відео український боєць говорить, що росіяни підносять зброю до позицій ЗСУ — і йдуть.

28 жовтня повідомлялося, що, за даними Forbes, перші вантажівки з військовими КНДР, судячи з усього, вже прибули в Курську область. Видання зазначало, що дислокація північнокорейських сил у Росії не відображена в документах.

Відео, опубліковане 225-м Окремим штурмовим батальйоном

Нагадаємо, що, за даними NYT, війська Північної Кореї та РФ незабаром почнуть спільні штурми в районі Курської області. Кремль посилює російські підрозділи під Курськом 10 тисячами військ, зазначили автори публікації. На ділянці фронту в Курській області противник планує зібрати вдвічі більше сил, ніж Україна.

Також 28 жовтня повідомлялося, що в Курській області вже налічується 3000 бійців із КНДР. У Центрі національного опору зазначили, що північнокорейські солдати проходять тренування на полігонах разом зі співробітниками посольства КНДР, яким відводиться роль перекладачів і спостерігачів.