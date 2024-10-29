Автомати і РПГ: у ЗСУ показали трофеї, захоплені в Курській області (відео)
За словами бійця штурмового батальйону, росіяни підносять зброю до позицій ЗСУ — і потім просто йдуть.
У 225 Окремому штурмовому батальйоні показали трофейну зброю, захоплену під час бойових зіткнень на Курському напрямку. Про це йдеться в Telegram-каналі батальйону.Важливо
"Курський напрямок. Росіяни допомагають як можуть", — наголошується в публікації.
На викладеному відео український боєць говорить, що росіяни підносять зброю до позицій ЗСУ — і йдуть.
28 жовтня повідомлялося, що, за даними Forbes, перші вантажівки з військовими КНДР, судячи з усього, вже прибули в Курську область. Видання зазначало, що дислокація північнокорейських сил у Росії не відображена в документах.
Нагадаємо, що, за даними NYT, війська Північної Кореї та РФ незабаром почнуть спільні штурми в районі Курської області. Кремль посилює російські підрозділи під Курськом 10 тисячами військ, зазначили автори публікації. На ділянці фронту в Курській області противник планує зібрати вдвічі більше сил, ніж Україна.
Також 28 жовтня повідомлялося, що в Курській області вже налічується 3000 бійців із КНДР. У Центрі національного опору зазначили, що північнокорейські солдати проходять тренування на полігонах разом зі співробітниками посольства КНДР, яким відводиться роль перекладачів і спостерігачів.