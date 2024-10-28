"Новий досвід": у ЗСУ показали застосування американського танку під Курськом (відео)

Бійці підкреслили, що ще на початку року було важко й уявити техніку зі США на території Росії. Українські екіпажі застосували ракету TOW по ворогу, позбавивши укриття ЗС РФ.

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У ЗСУ показали взаємодію БМП Bradley та танку Abrams у Курській області РФ. Відповідні кадри 28 жовтня опублікувала пресслужба 47 окремої механізованої бригади.

"Це абсолютно новий досвід для бійців, сповнений викликів. Чи міг би хтось уявити ще пів року тому, що американська техніка буде на території ворога?", — зазначили у 47 ОМБр.

Зазначається, що українські екіпажі "викосили ворожу посадку", вдаривши протитанковою ракетою TOW по укриттю окупантів та забезпечивши вогневу підтримку піхоті.

З ранкового звіту Генштабу ЗСУ відомо, що загалом протягом минулої доби на у Курській області було зафіксовано 29 авіаційних ударів, 42 удари КАБами та 323 артилерійських обстріли.

Нагадаємо, у Forbes з посиланням на радіопереговори ЗС РФ повідомили, що перші вантажівки з бійцями КНДР вже досягли лінії фронту у Курській області. "На паперах" розгортання сил Північної Кореї у Курську при цьому не зазначене, а перевозять їх вантажівками на цивільних номерах.

У The New York Times з посиланням на чиновників інформували, що північнокорейські військові братимуть участь у контрнаступі ЗС РФ на Курщині. Тим часом російські окупанти зможуть зосередитись на якомога більших просуваннях до настання суворої зими.