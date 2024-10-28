"Новый опыт": в ВСУ показали применение американского танка под Курском (видео)

Бойцы подчеркнули, что еще в начале года было трудно и представить технику из США на территории России. Украинские экипажи применили ракету TOW по врагу, лишив укрытия ВС РФ.

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В ВСУ показали взаимодействие БМП Bradley и танка Abrams в Курской области РФ. Соответствующие кадры 28 октября опубликовала пресс-служба 47 отдельной механизированной бригады.

"Это совершенно новый опыт для бойцов, полный вызовов. Мог бы кто-то представить еще полгода назад, что американская техника будет на территории врага?", — отметили в 47 ОМБр.

Отмечается, что украинские экипажи "выкосили вражескую посадку", ударив противотанковой ракетой TOW по укрытию оккупантов и обеспечив огневую поддержку пехоте.

Из утреннего отчета Генштаба ВСУ известно, что всего за прошедшие сутки в Курской области было зафиксировано 29 авиационных ударов, 42 удара КАБами и 323 артиллерийских обстрела.

Напомним, в Forbes со ссылкой на радиопереговоры ВС РФ сообщили, что первые грузовики с бойцами КНДР уже достигли линии фронта в Курской области. "На бумагах" развертывание сил Северной Кореи в Курске при этом не указано, а перевозят их грузовиками на гражданских номерах.

В The New York Times со ссылкой на чиновников информировали, что северокорейские военные будут участвовать в контрнаступлении ВС РФ в Курской области. Тем временем российские оккупанты смогут сосредоточиться на как можно больших продвижениях до наступления суровой зимы.