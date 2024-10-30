"Мастер-класс по уничтожению на Курщине": 95-я бригада ВСУ отразила штурм российских морпехов (видео)

По данным десантно-штурмовых войск ВСУ, полесские десантники отразили штурм российских морпехов, которые попытались атаковать украинские позиции. Вся штурмовая группа россиян была полностью уничтожена. В Генштабе ВСУ сообщили, что операция в Курской области продолжается.

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В Курской области десантники 95-й бригады ДШВ отразили штурм российских морпехов из 155-й бригады. Украинские десантники продолжают показывать мастер-класс по уничтожению. Об этом сообщается в публикации Официального Telegram-канала Десантно-штурмовых войск ВСУ.

Десантники ВСУ отразили штурм российских морпехов — видео

"На этот раз Полесские десантники отразили штурм морпехов, которые попытались атаковать украинские позиции. В результате боя вся штурмовая группа российских оккупантов была полностью уничтожена", — говорится в публикации.

После боя один из десантников украинского подразделения отметил, что "155-я бригада морской пехоты пыталась "штурмануть" позиции 95-й бригады, но у них ничего не получилось".

В посте также сообщается, что из радиоперехватов стало известно, что личный состав подразделений 155-й ОБРМП все чаще самовольно покидает районы выполнения боевых задач, за что командование угрожает расстрелом.

В сводке Генерального штаба ВСУ сообщается, что операция в Курской области продолжается.

"Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу", — говорится в публикации.

Напомним, что Украина подверглась массированным обстрелам 30 октября. В регионах есть разрушения и раненые.

Также сообщалось, что, по данным Forbes, ВСУ вынуждены сносить высотки в Торецке, чтобы спасти город.