ВСУ вынуждены сносить высотки в Торецке, чтобы спасти город, — Forbes (видео)

По информации журналистов, таким образом украинское командование может готовиться к "большим битвам" в Покровске и Курахово.

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Украинские войска понемногу продвигаются в Торецке, отвоевав уже несколько кварталов. Издание Forbes со ссылкой на видео 101-й гвардейской бригады пишет о возможности контрнаступления ВСУ в городе.

"Среди ударов были признаки ближнего боя — свидетельство того, что украинцы дополняли бомбардировки пехотными атаками. После атак бомбардировки прекратились, что, возможно, указывает на то, что украинцы вытеснили местные российские силы. Видеоролики, собранные украинской 101-й гвардейской бригадой в начале октября, видимо, сняли начальную фазу контрнаступления", — отмечают журналисты.

Они пишут о наличии на видео беспилотников, которые наносят удары по россиянам, которые прячутся в подъездах, квартирах и на крышах высотного района. Один из БпЛА снял отступление российской пехоты после их неудачной локальной контратаки. Врагу удалось закрепиться в одной из высоток, однако украинским военным удалось ее уничтожить.

По информации издания, на прошлой неделе подразделения российского 109 мотострелкового полка фактически оказались в ловушке в одном из районов с высотными зданиями города.

"Сейчас я нахожусь в центре города в девятиэтажном здании. Постоянная стрельба, а тут наши ребята даже не могут добраться до соседних домов", — рассказал один из российских офицеров в видео, которое он разместил в социальных сетях.

Военный сообщил, что получил травмы в результате падения бетона. Это является еще одним доказательством "стратегии украинцев по сносу зданий".

"Сровнять с землей город, чтобы спасти его, для украинцев — пиррова победа. Но если уничтожение Торецка — это цена частичного обращения вспять российского наступления на этой оси, украинцы с радостью заплатят ее. Альтернатива — еще одно отступление украинцев — просто позволяет россиянам продвигаться в большее количество городов", — пишет издание.

Журналисты добавляют, что это может "намекать на ход мыслей украинских командиров, которые готовятся к большим битвам в Покровске и Курахово".

"План очевиден: бомбить россиян беспилотниками, атаковать пехотой... и разрушить все здания, которые россияне могут превратить в оборонительную позицию", — добавляет Forbes.

Напомним, недавно военный аналитик Константин Машовец отмечал, что наступление на Покровск для российских войск распалось на несколько тактических задач. По его словам, противник погряз в решении проблем под Курахово, Селидово, Торецком.