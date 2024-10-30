ЗСУ змушені зносити висотки в Торецьку, щоб урятувати місто, — Forbes (відео)

За інформацією журналістів, таким чином українське командування може готуватись до "великих битв" у Покровську та Кураховому.

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Українські війська потроху просуваються у Торецьку, відвоювавши вже декілька кварталів. Видання Forbes з посиланням на відео 101-ю гвардійської бригади пише про можливість контрнаступу ЗСУ в місті.

"Серед ударів були ознаки ближнього бою — свідчення того, що українці доповнювали бомбардування піхотними атаками. Після атак бомбардування припинилося, що, можливо, вказує на те, що українці витіснили місцеві російські сили. Відеоролики, зібрані українською 101-ю гвардійською бригадою на початку жовтня, мабуть, зняли початкову фазу контрнаступу", — зазначають журналісти.

Вони пишуть про наявність на відео безпілотників, які завдають ударів по росіянах, що ховаються у під'їздах, квартирах та на дахах висотного району. Один з БпЛА зняв відступ російської піхоти після їх невдалої локальної контратаки. Ворогу вдалось закріпитись в одній із висоток, однак українським військовим вдалось її знищити.

За інформацією видання, на минулому тижні підрозділи російського 109 мотострілецького полку фактично опинилися в пастці в одному із районів з висотними будівлями міста.

"Зараз я перебуваю в центрі міста в дев'ятиповерховій будівлі. Постійна стрілянина, а тут наші хлопці навіть не можуть дістатися до сусідніх будинків", — розповів один з російських офіцерів у відео, яке він розмістив у соціальних мережах.

Військовий повідомив, що отримав травми внаслідок падіння бетону. Це є ще одним доказом "стратегії українців щодо знесення будівель".

"Зрівняти із землею місто, щоб урятувати його, для українців — піррова перемога. Але якщо знищення Торецька — це ціна часткового звернення назад російського наступу на цій вісі, українці з радістю заплатять її. Альтернатива — ще один відступ українців — просто дозволяє росіянам просуватися у більшу кількість міст", — пише видання.

Журналісти додають, що це може "натякати на перебіг думок українських командирів, які готуються до великих битв у Покровську та Кураховому".

"План очевидний: бомбардувати росіян безпілотниками, атакувати піхотою… і зруйнувати всі будівлі, які росіяни можуть перетворити на оборонну позицію", — додає Forbes.

Нагадаємо, нещодавно військовий аналітик Костянтин Машовець зазначав, що наступ на Покровськ для російських військ розпався на кілька тактичних завдань. За його словами, противник загруз у розв'язанні проблем під Кураховим, Селидовим, Торецьком.