Уже не до Покровска. Как главное наступление РФ распалось на несколько задач

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Очевидно, командование российской группировки войск (ГВ) "Центр" ПОКА не имеет какого-то "кардинально принципиального" решения относительно дальнейшего ведения наступательных действий на Покровском направлении и, в частности, относительно собственно самого города Покровск. Иначе, в полосе действия этой группировки мы бы наблюдали совсем другую картину, чем та, которая имеет место в настоящее время.

Противник, очевидно, сейчас в этой полосе решает несколько локальных задач, в той или иной степени связанных с наступлением непосредственно в сторону самого Покровска, но таких, которые напрямую его не касаются.

Противник пытается выйти на ближние подступы к Кураховскому району обороны ВСУ ОДНОВРЕМЕННО с севера и с запада и "попутно" решить задачу по вытеснению наших войск максимально западнее р. Волчья на северном берегу Кураховского водохранилища. Скорее всего, российское командование наконец поняло, что Кураховский район обороны ВСУ является своеобразным "ключом" в достаточной степени — как к Покровскому, так и Успеновскому (бывшему Угледарскому) направлениям.

"Проблема Селидово" продолжает определенным образом беспокоить ударную тактическую группу 2-й общевойсковой армии противника (ОВА), нацеленную на сам Покровск. Без захвата города Селидово и прилегающих к нему территорий ее продвижение в северо-западном направлении в сторону Покровска приобретает все большие риски для нее самой.

Ну и определенные трудности с перераспределением сил и средств в контексте определения очередности (приоритетности) выполнения текущих тактических задач, ведь на данном этапе прослеживается такой их "прайс":

очевидна нацеленность российских войск, действующих на Краматорском и Торецком направлениях, по выходу на ближние подступы к г. Константиновка. Особенно учитывая тот факт, что в последнее время противнику на Краматорском направлении удалось достичь определенных тактических успехов в районе г. Часов Яр.

необходимость решить как минимум двухэтапную задачу в виде прорыва к Покровску и Мирнограду, а затем еще и проведения их штурма (конечно, только после решения "проблемы Селидово"). На данный момент, очевидно, российскому командованию это представляется натуральным "геморроем" из-за необходимости "попутно" решать множество мелких, и не очень, тактических задач.

ну и непреодолимое желание россиян наконец "свернуть" всю оборону ВСУ в так называемом юго-восточном "углу" Восточной операционной зоны, чтобы раз и навсегда обезопасить логистическую связку Волноваха-Мариуполь... В этом смысле узлы обороны ВСУ в районе Великой Новоселки и Курахово — трудно переоценить...

Учитывая все эти обстоятельства, вполне возможно, что в течение какого-то ближайшего времени Покровск перестанет быть "центром внимания" российского командования. А вместо него начнут фигурировать — Константиновка, Курахово, Успеновка и Великая Новоселка. Хотя, как правило, такой перенос усилий для российского командования дается достаточно сложно, если только он не был предусмотрен соответствующим планом.

Это, что касается общей ситуации "вокруг" ГВ "Центр".

А теперь, имея в виду все вышесказанное, вернемся непосредственно в его полосу.

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Притормозили, но не выдохлись. Что происходит на Покровском и Кураховском направлениях фронта

Торецкое направление

Действует до 3-х отдельных мотострелковых бригад (1-я омсбр, 9-омсбр, 132-я омсбр), все из состава 51-й ОВА, хотя 1-я омсбр, очевидно, действует лишь какой-то частью своих сил + где-то до 8-9-и различных "приданных" стрелковых полков и 3-4 таких же стрелковых батальона, которые, очевидно, подчиняются командованию этих бригад.

В общем, это где-то 18-19 тысяч "тушек", сконцентрированных для штурма Торецка и близлежащих поселков, которые имеют на вооружении менее 70 танков, где-то под 210-215 единиц различных ББМ, поддерживает их где-то до 164-166 единиц ствольной арты и менее полусотни ПУ реактивной.

В "быстром" резерве, очевидно, находится один из стрелковых батальонов, подчиненный 132-й омсбр (вероятно, 372-й сб), 220-250 о\с, почти без ВВТ (3 танка, 3 ББМ, без арты, при 3-х противотанковых средствах)

В последнее время на этом направлении противнику удалось, действуя южнее улицы Дзержинского, через район Торецкой исправительной колонии №2, взять под свой контроль так называемый район "Нахаловка", а также Торецкий хлебокомбинат и прилегающую к нему территорию. На данный момент, очевидно, передовые подразделения предположительно 9-й омсбр (поддержанные отдельными подразделениями 1-й омсбр) пытаются пробиться вдоль ул.Маяковского в сторону Торецкого крытого рынка, а также ведут жесткие ближние бои в застройке по ул.Терешковой и Лесной.

В этом смысле стоит подчеркнуть, что все попытки противника наступать по направлению Железное — Забалка (это район Торецка) пока для него закончились неудачно. И ему приходится пробиваться севернее, в условиях плотной застройки.

Кроме этого, очевидно, подразделениям 132-й омсбр и подчиненного ей 109-го стрелкового полка (сп), очевидно, наконец удалось занять полностью с. Нью-Йорк и зацепиться за восточную часть с. Нелиповка. Но дальнейшее продвижение вдоль р. Кривой Торец на север, в обход Торецка с юга пока противнику не удается. Поэтому, очевидно, он пытается действовать по направлению на с. Сухая Балка, пытаясь обойти наши подразделения, которые продолжают удерживать район Калиново — Сухая Балка — Пантелеймоновка — Александрополь, чем, по сути, сковывают любые движения противника с юга на Торецк. Вполне возможно, что та часть 51-й ОВА, которая постепенно перемещается на Торецкое направление с Кураховского (ряд подразделений 1-й омсбр, 5-й омсбр) может быть введена в бой командованием противника именно по этому направлению.

Покровское направление

В общем, действует одна мотострелковая дивизия (27-я мсд, из состава 2-й ОВА), а также — до 8-и отдельных мотострелковых бригад в составе двух развернутых на этом направлении общевойсковых армий (2-й и 41-й ОВА). Переданных "в подчинение" бригадам и дивизии этих двух армий стрелковых и так называемых "резервных" полков насчитывается значительно больше, чем на Торецком направлении — до 20-21, а батальонов также немало — 14. Понятно почему — более половины из них имеют статус "штурмовые", или "резервные" (по сути — места формирования штурмовых подразделений), то есть используются исключительно в качестве "штурмовой пехоты".

Всего, это где-то 70-71 тысяча личного состава (о\с), до 310-и танков, где-то 720-724 единиц ББМ, поддерживает их 876-880 единиц ствольной артиллерии (пожалуй, самый большой показатель среди всех направлений фронта) и более 200-от единиц реактивной (в общем, на Покровском направлении работает более 1 тысячи единиц ствольной и реактивной артиллерии противника).

Кроме этого, стоит добавить, что в течение суток в интересах российской группировки, действующей на Покровском направлении, действует в среднем до 10-12 единиц ударной боевой авиации противника из состава армейской авиации (АА) и оперативно-тактической авиации. В основном это — штурмовики и вертолеты огневой поддержки + фронтовые бомбардировщики, атакующие передний край и оперативно-тактический тыл наших войск ФАБами с так называемым "универсальным модулем планирования и коррекции" (УМПК)

Оперативный (в смысле, "быстрый", или, как его еще называют, — "первой очереди") резерв на этом направлении у противника также неслабый, в частности:

5 мотострелковых полков (мсп), из которых 2 имеют статус "штурмовых";

один танковый полк (тп) — очевидно, из состава 90-й тд (вероятно, 80-й тп);

и до 5 так называемых "резервных стрелковых батальонов" (сформированы при каждой мотострелковой бригаде, дивизии и в танковой дивизии также), используются как своеобразные "накопители" для пополнения и формирования подразделений штурмовой пехоты...

В резерве только этих двух армий, действующих на Покровском направлении, числится примерно еще около 14-15 тысяч "тушек", при чуть более 100 единицах танков и где-то 220-230 единицах других ББМ. Также они имеют где-то до 164-166 единиц ствольной арты и не более 25-26-и единиц РСЗО.

Таким образом, по сути, на "направлении главного удара" (нгу) противник имеет возможность ввести в бой еще одну, скажем так, мотострелковую дивизию (мсд), хотя, конечно, больше стрелковую, чем "мотострелковую", хотя и с полноценным танковым полком...

В последнее время на Покровском направлении противнику, очевидно, силами 30-й и 15-й омсбр (2-я ОВА), при поддержке какой-то из бригад 41-й ОВА (скорее всего, 74-й омсбр) удалось завершить захват с. Гродовка и Николаевка. И, таким образом, прорваться за барьерный рубеж по р. Журавка.

Кроме того, противник сумел после захвата с. Новогродовка продвинуться западнее нее (не намного) в сторону с. Лысовка и Сухой Яр и взять под свой контроль с. Красный и Крутой Яры, расширив вклинение в районе с. Николаевка. А также выйти с севера через Мариновку и Новогродовку к окраинам г. Селидово. Скорее всего, действовали подразделения полков 27-й мсд противника, поддержанные подразделениями 114-й омсбр 51-й ОВА.

Но наибольшего успеха добилась, очевидно, 90-я танковая дивизия, поддержанная частью сил 2-й и 51-й ОВА, южнее г. Селидово (район с. Цукурино) и еще южнее, по направлению на с. Кураховка, действуя в общей дирекции с севера на юг, пытаясь прижать наши подразделения, обороняющиеся по рубежу Вознесенка — Желанное Второе, к северному берегу Кураховского водохранилища.

На данный момент, вторую задачу, очевидно, ПОКА противнику выполнить не удается. Украинские войска на участке, где противник концентрирует основные усилия (Новоселидовка — Горняк), хотя и медленно отступают, но оказывают противнику серьезное сопротивление. Поэтому темпы его продвижения там минимальны, а потери — довольно значительны.

Более того, очевидно, наиболее угрожающее для украинских войск продвижение противника между Селидово и Горняком, в районе с. Цукурино, которое ему удалось расширить и где его командование, вероятно, в ближайшее время может задействовать 1 штурмовой мсп и дополнительно еще один "штурмовой" сб, чтобы попытаться обойти Селидово, потребует от него определенной перегруппировки сил и средств на тактическом уровне.

Иначе просто упадет плотность боевых порядков его ударных тактических групп, развернутых на определенных участках и тактических направлениях. Или это потребует применения ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ сил и средств из резерва.

Очевидно, командование противника создало на Покровском направлении такой значительный оперативный резерв, имея в виду именно "бои за Покровск и Мирноград", а не бои за Селидово и Кураховку, которые оно надеялось захватить "быстро". Но этого пока им сделать не удается. Поэтому, очевидно, 27-я мсд и бригады 2-й ОВА, хотя и преодолели р. Журавка, но до Мирнограда и Покровска так и не доползли...

Хотя, честно говоря, я ожидал эти события еще в начале октября. Но уже 21-е, а противник даже в Мирноград "не ворвался".

Мирноград обстреливают — но только издалека...

Ну и напоследок — Кураховское направление, где действует часть сил 51-й ОВА и 90-я тд противника из состава ГВ "Центр".

Основными "действующими лицами" на этом направлении являются силы и средства ГВ "Юг", а именно — 8-й общевойсковой армии (ОВА), в частности, ее 150-й мсд, которые действуют по общей дирекции Георгиевка — Максимильяновка и Красногоровка — Островское, пытаясь пробиться в Курахово прямо с востока.

Но самую действенную помощь им оказывают и силы ГВ "Центр" (часть сил 51-й ОВА и 90-й тд), так как речь идет, по сути — об их смежных флангах... А именно — 5-я омсбр (51-я ОВА) при поддержке 110-й омсбр, очевидно пытается вытеснить подразделения ВСУ за реку Волчья по направлению Зоряное — Кураховка, а подразделения 90-й тд, при поддержке 114-й омсбр и 1-й омсбр, действуют на более широком фронте с севера, пытаясь прорваться за рубеж Вознесенка — Желанное Второе и таким образом либо окружить, либо заставить украинские подразделения отойти западнее железной дороги на участке Берестки — Вознесенка. То есть, полностью оставить весь этот район Вознесенка — Горняк — Кураховка — Берестки.

В принципе, действуя на этом направлении, силы и средства 8-й ОВА противника якобы "едут по плану" — они прорвались западнее Красногоровки, взяли Острое и Островское, полностью захватили Георгиевку и "почти полностью" Максимильяновку и до Курахово им остается "еще одно усилие".

Ситуация для противника осложняется "только тем", что украинские войска категорически не желают оставить северный берег Кураховского водохранилища, чем сохраняют гипотетическую возможность своих контратак через реку с рубежа Волченко — Александрополь во фланг и тыл наступающей на Курахово тактической группе 150-й мсд противника.

Мало того, что они продолжают удерживать рубеж Новоселидовка — Горняк, но и даже небольшие участки территории к ВОСТОКУ от р. Волчья (в районе Александрополя и Желанного Второго).

Всю эту тактическую "проблему" должна была решить 90-я тд противника, усиленная частью войск 51-й ОВА. Причем уже давно должна была это сделать. Однако, похоже на то, что пока это сделать она не в состоянии...

Ее вполне хватило на "прорыв в Цукурино", но на более "широкий формат" — пока не хватает.

Итак, подытожим...

На данный момент, очевидно, российское командование в полосе своей ГВ "Центр" сконцентрировало максимально возможный комплект войск, как непосредственно в "первой линии", так и в его втором эшелоне (оперативном резерве). Ничего существенного туда оно уже добавить не сможет (особенно, в условиях ОДНОВРЕМЕННОГО ведения наступления на Курском, Купянском и Краматорском направлениях).

На данный момент, по сути, "большое" российское наступление на Покровском направлении начало распадаться (фрагментироваться) на какие-то отдельные тактические задачи. Надо и Селидово захватить, и в Курахово прорваться, не говоря уже о Торецке и дороге Покровск — Константиновка, ну и т.д. Собственно, наступать на Покровск просто не хватает времени и возможностей.

В общем, в полосе ГВ "Центр" (с учетом Кураховского направления) действуют силы и средства в количестве ДО 100 тысяч российских в\сл. Причем уже 2 недели, как прослеживается тенденция к общему уменьшению численности группировок, развернутых на тех или иных тактических направлениях. Хотя, конечно, на направлении главного удара противник пытается численность своих ударных тактических групп поддерживать на "пробивном" уровне, поэтому пока в количественном измерении "тают" только его резервы.

Но очевидно, что если ВСУ на Покровском, Торецком, или Кураховском направлениях, даже "сплошь" обороняясь, смогут создать для противника еще парочку "тактических проблем", которые начнут ДОПОЛНИТЕЛЬНО "высасывать" личный состав противника, то он явно может "надорваться".

В этом отношении, дело за "малым" — определить, где именно, когда именно и какими именно силами...

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