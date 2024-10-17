Селидовские клещи. Как командование РФ хочет отрезать группировку ВСУ

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Продвижение оккупантов к Вишневому, что на западной окраине Селидово, становится угрожающим.

Движение врага происходит вдоль железной дороги от Цукурино на север. Скапливаются в Украинске.

Также есть движение со стороны Новогродовки на юго-запад. Конечная цель — выйти на перекресток автодорог Селидово-Покровск и Покровск-Карловка-Донецк.

Очевидно, что оккупант синхронизирует действия обеих ударных группировок, которые должны встретиться как раз примерно в районе того же перекрестка.

Враг делает ставку именно на охват Селидово с последующим окружением, минимально ввязываясь в бои в самом городе.

Сейчас в Вишневое доходят разве что вражеские ДРГ, с которыми наши ребята пока справляются.

Со стороны Новогродовки движение оккупантов тормозится контролем с нашей стороны поселкового террикона и многоэтажной застройкой на севере города.

Но дело в том, что расстояния от вышеупомянутых точек являются небольшими, поэтому 1-2 успешных прорывов нашей обороны — и ситуация может стать критической.

Селидово сейчас должно быть в зоне повышенного внимания для всех.

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