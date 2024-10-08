Новая "Азовсталь". Почему битва под Курахово может стать главным событием войны с РФ

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Ну что ж, бои за Курахово уже где-то на горизонте.

Предлагаю подумать, как могут разворачиваться события и какие могут быть перспективы.

1. Курахово стоит на р. Волчья, растянувшись аж на 9 км.

С севера Курахово прикрывается одноименным водохранилищем, которое по ширине еще больше города. В результате вражеской атаки с применением авиабомб КАБ-1500 и баллистических ракет 9м723 дамба водохранилища была разрушена и уровень воды в нем критически упал, как и в р. Волчьей.

2. Сейчас ЛБС от города с востока проходит в 1,5 км, от частично оккупированного Островского.

Между этим поселком и Курахово есть мост через аппендикс водохранилища. Но и воды там почти нет. Зато есть болотистая местность, которая является сложно проходимой.

То же касается и потенциального прохода оккупантов через водохранилище с севера на Курахово.

А там еще и сезон дождей начинается, поэтому пройти почти километр водохранилища в самом узком пригодном участке — из разряда задач с пятью звездами.

3. Исходя из вышеприведенного, враг вынужден искать другие подходы к Курахово.

Там также не все так просто. Дальше идет Максимильяновка, от западной окраины которой до города — 3,5 км. И прямо там сейчас идут бои.

Но там наши славные ДШВ наносят очень ощутимые потери оккупантам.

И даже если враг протиснется, там есть дорога-дублер к Курахово, которая прикрывается балкой. С нее можно долго сдерживать оккупантов от прямого движения на город из Максимильяновки.

4. Поэтому рассмотрим еще и другие пути.

Еще один вариант — продвижение к н. п. Успеновка и Дальнее.

Сделать это можно из района Катериновки или Водяного. Или одновременно с этих двух направлений. От них до Курахово — 12 и 15 км соответственно.

Более благоприятным является маршрут продвижения от Катериновки, потому что от Водяного дальше идет р. Сухие Ялы с поймами, что также не является особо проходимым местом.

Катериновка стоит на этой же реке, но там ее ширина очень мала и все будет зависеть от расположенного рядом села Антоновка. Но еще есть дополнительный вариант движения от района Парасковиевки-Константиновки, где р. Сухие Ялы уже была форсирована и откуда до Курахово 15 км.

Вид на Кураховскую ТЭС и водохранилище

5. Я думаю, что пока основные силы врага будут идти в дальнее путешествие на 12-15 км к южным подходам Курахово, оккупант будет также штурмовать в лобовую Курахово с востока.

Такая тактика принесет им заоблачные потери, но они с ними не считаются. Потому что главным будет истощить наши силы до подхода основных сил врага с юга (Водяное-Катериновка-Парасковеевка) и дальнейший охват города с движением на н. п. Дачное, что закроет бои за город.

6. Теперь рассмотрим именно Курахово.

С востока в городе расположен довольно большой частный сектор, в центре и на юге — многоэтажки.

А вот в западной части — огромная промзона, где, в том числе, расположена Кураховская ТЭС.

Вся промка имеет площадь в ~8 кв. км (!) или же в восемнадцать (!) Ватиканов или четыре Монако. Или почти две площади авдеевского коксохима.

Сопоставить территорию кураховской промки можно с территорией уже бывшего меткомбината "Азовсталь" в Мариуполе.

Здесь главной задачей будет не дать окружить город, то есть продвинуться к западным окраинам Курахово с фланга. Если нашим силам удастся навязать бои за промку и не допустить охват западной части города, то вы наверняка поняли, что ожидает врага там. Только с одним важным уточнением — на "Азовстали" кольцо охвата было глубиной в 70-80 км. А в Курахово его может не быть.

Какой вывод?

Бои за Курахово по своим масштабам могут стать одними из крупнейших за всю войну длительностью в 10+ лет. Конечно, это при условии недопущения охвата города, потому что тогда придется отойти.

Чтобы штурмовать Курахово прямо сейчас, врагу нужно существенное усиление всей группировки. Или же смещение всех акцентов с других направлений на одно Курахово.

По численности личного состава врага это может быть 200-250 тысяч. А то и 300.

В Авдеевке и районе на пике боев было 115 тысяч л/с со стороны врага. Причем свежего л/с на новой и восстановленной технике. А не истощенного боями длиной в год л/с с существенными потерями во всех аспектах.

Да, враг также истощается. И да, потери техники и существенные потери л/с на него очень влияют.

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