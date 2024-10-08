Нова "Азовсталь". Чому битва під Кураховим може стати головною подією війни з РФ

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Ну що ж, бої за Курахове вже десь на горизонті.

Пропоную подумати, як можуть розгортатися події та якими можуть бути перспективи.

1. Курахове стоїть на р. Вовча, розтягнувшись аж на 9 км.

З півночі Курахове прикривається однойменним водосховищем, яке по ширині ще більше за місто. У результаті ворожої атаки із застосуванням авіабомб КАБ-1500 та балістичних ракет 9м723 дамба водосховища була зруйнована та рівень води у ньому критично впав, як і у р. Вовчій.

2. Наразі ЛБЗ від міста зі сходу пролягає у 1,5 км, від часткового окупованого Острівського.

Між цим селищем і Кураховим є міст через апендикс водосховища. Але й води там майже нема. Зате є болотиста місцевість, яка достатньо складно прохідна.

Те саме стосується і потенційного проходу окупантів через водосховище з півночі на Курахове.

А там ще й сезон дощів починається, тому пройти майже кілометр водосховища у найвужчій придатній ділянці — з розряду завдань із пʼятьма зірками.

3. З огляду на вищенаведене, ворог вимушений шукати інші підходи до Курахового.

Там також не все так просто. Далі йде Максимільянівка, від західної околиці якої до міста — 3,5 км. І там зараз тривають бої.

Але там наші славетні ДШВ завдають дуже відчутних втрат окупантам.

І навіть якщо ворог протисне, там є дорога-дублер до Курахового, яка прикривається балкою. З неї можна довго стримувати окупантів від прямого руху на місто з Максимільянівки.

4. Тому розглянемо ще й інші шляхи.

Ще один варіант — просування до н. п. Успенівка та Дальнє.

Зробити це можна з району Катеринівки або Водяного. Або одночасно з цих двох напрямків. Від них до Курахового — 12 і 15 км відповідно.

Сприятливішим є маршрут просування від Катеринівки, бо від Водяного там далі йде р. Сухі Яли із заплавами, що також не є особливо прохідним місцем.

Катеринівка стоїть на цій же річці, але там її ширина дуже мала і все залежатиме від розташованого поруч села Антонівка. Але ще є додатковий варіант руху від району Парасковіївки-Костянтинівки, де р. Сухі Яли вже була форсована і звідки до Курахового 15 км.

Вид на Курахівську ТЕС та водосховище

5. Я гадаю, що поки основні сили ворога йтимуть у далеку подорож на 12-15 км до південних підходів Курахового, окупант буде також штурмувати в лобову Курахове зі сходу.

Така тактика принесе їм захмарні втрати, але вони з ними не рахуються. Бо головним завданням буде виснажити наші сили до підходу основних сил ворога з півдня (Водяне-Катеринівка-Парасковіївка) і подальше охоплення міста з рухом на н. п. Дачне, що закриє бої за місто.

6. Тепер розглянемо саме Курахове.

Зі сходу у місті розкинувся доволі великий приватний сектор, у центрі та на півдні — багатоповерхівки.

А ось у західній частині — величезна промзона, де зокрема розташована Курахівська ТЕС.

Вся промка має площу у ~8 кв. км (!) або ж у вісімнадцять (!) Ватиканів чи чотири Монако. Або майже дві площі авдіївського коксохіму.

Зіставити територію курахівської промки можна з територією вже колишнього меткомбінату "Азовсталь" у Маріуполі.

Тут головне буде — не дати оточити місто, тобто просунутися до західних околиць Курахового з флангу. Якщо нашим силам вдасться навʼязати бої за промку та не допустити охоплення західної частини міста, то ви, напевно, зрозуміли, що очікує ворога там. Тільки з одним важливим уточненням — на "Азовсталі" кільце охоплення було глибиною у 70-80 км. А в Кураховому його може не бути.

Який висновок?

Бої за Курахове за своїми масштабами можуть стати одними з найбільших за всю війну тривалістю у 10+ років. Звичайно, це за умови недопущення охоплення міста, бо тоді доведеться відійти.

Щоби штурмувати Курахове посто зараз, ворогу потрібне суттєве посилення всього угруповання. Або ж зміщення всіх акцентів з інших напрямків на одне Курахове.

За чисельністю особового складу ворога це може бути 200-250 тисяч. А то й 300.

В Авдіївці та районі на піку боїв було 115 тисяч о/с з боку ворога. Причому свіжого о/с на новій і відновленій техніці. А не виснаженого боями тривалістю в рік о/с з суттєвими втратами у всіх аспектах.

Так, ворог також виснажується. І так, втрати техніки та суттєві втрати о/с на нього дуже впливають.

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