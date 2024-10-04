Контроль над Курахово и Покровским направлением: названы цели ВС РФ после оккупации Угледара

Угледар был важной точкой обороны ВСУ на Донбассе, его потеря открывает врагу дороги на Курахово-Покровском участке фронта. Селидово атакуют с трех сторон, а до конца октября может начаться битва за Мирноград. Фокус анализирует фронтовую ситуацию и выясняет, каким городам грозит наибольшая опасность.

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Украинское военное командование 2 октября официально подтвердило вывод боевых частей из Угледара из-за угрозы окружения российскими военными. Потеряна важная точка обороны в цепи "Торецк — Нью-Йорк — Авдеевка — Марьинка — Большая Новоселка". Армия РФ пыталась захватить Угледар с начала полномасштабного вторжения в Украину, но каждый раз нападения оборачивались большими потерями.

Резкое изменение фронтовой ситуации на Донбассе произошло в конце лета-начале осени 2024 года: ВС РФ захватили Нью-Йорк, быстро начали продвигаться к Покровску, штурмовать Часов Яр и Торецк.

Наступление врага на Угледар проходило синхронно с давлением на Курахово-Покровском направлении. По сведениям российских милитари-пабликов, все это — часть плана по выходу в тыл основным линиям обороны ВСУ к юго-западу от Донецка.

Прослеживается попытка "взять в котел" большой участок фронта, наступая по линии Покровск-Селидово и с юга от Угледара или Великой Новоселки — к западу от Курахово.

Оккупация Угледара облегчит осуществление общего замысла битвы на Донбассе: вынудить ВСУ отступить к границе Днепропетровской и Запорожской областей, отмечают пропагандисты.

Селидово или Курахово: куда пойдут российские войска?

Точные прогнозы дальнейшего наступления России пока сделать трудно. Ключевым центром украинской обороны на пути к Курахово стало село Богоявленка, за него может скоро развернуться основная битва.

Опасность возникает и севернее Селидово: армия РФ будет прорывать оборону украинских сил, чтобы перерезать трассу в город из Покровска. Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" указывает на приближение россиян к Селидово с южной стороны: оккупанты уже закрепились в посадках в полутора километрах от города. Ситуация довольно напряженная и не исключено, что захватчики будут параллельно давить с востока и севера.

Не менее горячая точка — город Курахово в Покровском районе, обстреливаемый из РСЗО, ствольной артиллерии и авиации. Россияне стремятся сделать все, чтобы город был минимально пригоден к обороне в случае боев за него, сообщил "Алекс".

Захват Угледара, по мнению координатора группы "Информационное сопротивление", военного эксперта Александра Коваленко, не обвалит оборону ВСУ. Гарнизон ВСУ удерживался в городе для максимального истощения российских подразделений и контроля над крупной железнодорожной магистралью, связывающей Донецк с Мариуполем, Крымом, Запорожской и Херсонской областями. Ожидается, что Россия запустит эту железную дорогу в ближайшие недели, добавил Коваленко.

"Конечно, захваченный город был серьезным препятствием на пути ВС РФ. Начинается новая наступательная компания: прорыв ожидается на Богоявленку и Новоукраинку через Пречистовку. Первая уже подвергается активным ударам КАБ", — говорит он Фокусу.

Курахово активно обстреливают из РСЗО, ствольной артиллерии и бомбят КАБ

Захват Селидово и Торецка — на первом месте в планах командования РФ после захвата Угледара. Шанс потерять контроль над двумя городами весьма высокий, предупреждает полковник запаса, экс-спикер Генерального штаба ВСУ Владислав Селезнев.

Селидово одновременно штурмуют с трех направлений. Войска РФ имеют преимущество в авиации, артиллерии и живой силе, удержать город в таких условиях — невероятно тяжелая задача, говорит он Фокусу.

Проблемы на Покровском направлении

Битва за Мирноград может начаться до конца октября. В планах России до 2025 года — попытка оккупации Курахово и решение вопроса с Покровским направлением. Но существуют и другие задачи: завершение операции в районе Торецкой агломерации и взятие Часова Яра, чтобы открыть несколько путей наступления на Константиновку, убежден Александр Коваленко.

Кроме этого, враг пытается окружить Цукурино на Покровском направлении. Команда аналитиков DeepState утром 4 октября подтвердила продвижение оккупантов в этом населенном пункте.

По оценкам военного с позывным "Алекс", сейчас наиболее сложная обстановка в районе Цукурино, противник концентрирует там максимальные усилия и в случае успеха превратит его в рубеж для продвижения на Курахово.

Военные аналитики надеются на прогнозы главы украинской военной разведки Кирилла Буданова. По его словам, в октябре наступательный потенциал ВС РФ уменьшится. Десять лет войны с Россией показали, что активное наступление не выдерживает ни одна сторона конфликта более двух месяцев.

"ВСУ получат время и возможности для действий: как для обустройства фортификаций, так и для планирования новых атак", — считает Владислав Селезнев.

Напомним, военные аналитики ранее утверждали, что оккупация Селидово может стать первоочередной задачей российской армии. Иначе наступление на Покровск пройдет весьма рискованно.

Фокус ранее писал, что одной из причин потери Угледара стала нехватка солдат в рядах ВСУ для удержания города. Журналист Владимир Бойко считает, что "бусифкованные" призывники не хотят умирать за прогнивший и коррумпированный режим.