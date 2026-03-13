Время уличных боев: как развивается ползучее наступление РФ под Константиновкой
Ситуация под Константиновкой продолжает медленно ухудшаться — ползучее наступление РФ развивается, признает военный корреспондент Богдан Мирошников. По его наблюдениям, начинается новая фаза оборонительной операции — этап уличных боев, о чем свидетельствует появление вражеских групп в районе железнодорожного вокзала.
На Константиновском направлении враг продолжает свое ползучее наступление.
К сожалению, успехи имеет. Особенно это касается района Ильиновки и Берестка.
Если раньше вражеские малые группы туда просто заходили и накапливались, то сейчас они подтянули второй эшелон и начинают закрепляться на определенных рубежах. Потеря Ильиновки даст врагу возможность атаковать крупнейший микрорайон Констахи на западе города.
Также проблемы есть и со стороны Часового Яра — оккупант начал активно пробовать закрепиться в лесополосе между Ступочками и Констахой.
От Предтечиного также есть наступательные действия с целью закрепиться вплоть до самых окрестностей Констахи. Но фактически, мы там ничего не контролируем, поэтому закрепление врага в той большой серой зоне — вопрос времени.
В условиях, когда вражеские группы начинают фиксироваться на железнодорожном вокзале — уже надо думать непосредственно и за городские бои.
