Время уличных боев: как развивается ползучее наступление РФ под Константиновкой

На Константиновском направлении враг продолжает свое ползучее наступление.

К сожалению, успехи имеет. Особенно это касается района Ильиновки и Берестка.

Если раньше вражеские малые группы туда просто заходили и накапливались, то сейчас они подтянули второй эшелон и начинают закрепляться на определенных рубежах. Потеря Ильиновки даст врагу возможность атаковать крупнейший микрорайон Констахи на западе города.

Также проблемы есть и со стороны Часового Яра — оккупант начал активно пробовать закрепиться в лесополосе между Ступочками и Констахой.

От Предтечиного также есть наступательные действия с целью закрепиться вплоть до самых окрестностей Констахи. Но фактически, мы там ничего не контролируем, поэтому закрепление врага в той большой серой зоне — вопрос времени.

В условиях, когда вражеские группы начинают фиксироваться на железнодорожном вокзале — уже надо думать непосредственно и за городские бои.

