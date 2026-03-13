Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас

МЫ В СОЦСЕТЯХ:

Мнения

Время уличных боев: как развивается ползучее наступление РФ под Константиновкой

Ситуация под Константиновкой продолжает медленно ухудшаться — ползучее наступление РФ развивается, признает военный корреспондент Богдан Мирошников. По его наблюдениям, начинается новая фаза оборонительной операции — этап уличных боев, о чем свидетельствует появление вражеских групп в районе железнодорожного вокзала.

Богдан Мирошников
Богдан Мирошников
Блогер, военный корреспондент
0
Россияне ползут медленно, но уверенно
Россияне ползут медленно, но уверенно | Фото: Sky Sport

На Константиновском направлении враг продолжает свое ползучее наступление.

К сожалению, успехи имеет. Особенно это касается района Ильиновки и Берестка.

Если раньше вражеские малые группы туда просто заходили и накапливались, то сейчас они подтянули второй эшелон и начинают закрепляться на определенных рубежах. Потеря Ильиновки даст врагу возможность атаковать крупнейший микрорайон Констахи на западе города.

Также проблемы есть и со стороны Часового Яра — оккупант начал активно пробовать закрепиться в лесополосе между Ступочками и Констахой.

От Предтечиного также есть наступательные действия с целью закрепиться вплоть до самых окрестностей Констахи. Но фактически, мы там ничего не контролируем, поэтому закрепление врага в той большой серой зоне — вопрос времени.

Відео дня

В условиях, когда вражеские группы начинают фиксироваться на железнодорожном вокзале — уже надо думать непосредственно и за городские бои.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

Источник