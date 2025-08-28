Три шага к окружению Покровска и Мирнограда: как продолжается ползучее наступление РФ

Related video

На Покровском направлении основные события разворачиваются в районе с. Удачное.

Враг его захватил уже примерно на 40% и движется дальше. Наши воины делают все от них зависящее, чтобы не допустить полной оккупации села. Но мы понимаем, что во всем есть свой предел возможностей.

Поэтому в условиях, когда малые пехотные группы врага пытаются просачиваться иногда вплоть до шахты, то здесь назревает вопрос, а на трассе Павлоград–Покровск все ли готово для обороны? Здесь только время покажет. Потому что дальше будет Гришино, а до Белицкого (противоположный фланг от трассы) враг почти дошел.

Не забываем и о частичной потере с. Красный Лиман, которое находится рядом с дорогой Родинское–Покровск. Там же, в районе села, были потеряны шлаконакопители — и это является проблемой, потому что это самые высокие точки во всей округе.

Потеря Белицкого, Гришино и Красного Лимана будет означать оперативное окружение всей покровско-мирноградской агломерации.

Надеюсь, что все то усиление, которое было развернуто для защиты агломерации, будут правильно использовать, обеспечивать и не ставить нереальных задач.

А главное — не врать почти на всех уровнях снизу-вверх, от командиров батальонов до уровня корпуса и ОСУВ.

Тогда есть шанс спасти ситуацию.

