90 тысяч потерь и только поля: итоги наступления России летом 2025 года и что ждать осенью

Летняя наступательная кампания России в Украине завершилась провалом: враг не смог захватить Покровск, создать буферную зону на Сумщине или продвинуться на юге. Фокус подводит итоги российского наступления и рассказывает, с какими планами оккупант входит в осень.

Летнее наступление российских войск в Украине завершилось неудачей, большинство целей, поставленных Кремлем на период с апреля по август 2025 года, не были достигнуты, пишет военный обозреватель Bild Юлиан Рёпке.

По его словам, попытка захватить Покровск в Донецкой области провалилась: в августе российские подразделения были уничтожены или попали в плен. На северном направлении план создания "пояса безопасности" также потерпел крах — оккупанты контролируют лишь 70 км территории. На юге, в Херсонской и Запорожской областях, линия фронта осталась стабильной, заставив Россию отказаться от наступательных планов.

По данным Рёпке, за лето россияне захватили лишь 0,3% территории Украины (1800 км²). Зато Украина усилила атаки дронами, поражая российские НПЗ на расстоянии до 1200 км. С начала 2025 года 17% мощностей российских нефтеперерабатывающих заводов выведены из строя, что привело к дефициту топлива и росту цен в России.

"Четвертое лето войны показало, что надежды на быструю победу России и крах украинской обороны были напрасными", — подчеркнул Рёпке.

Итоги летнего наступления России за 2025 год: чего не достиг враг

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко анализирует летнее наступление российских войск в Украине как неудачное.

"Нельзя сказать, что это полный провал или фиаско с эпическими разрушениями, но наступление действительно не достигло поставленных целей. Россияне не выполнили ключевых задач, которые стояли перед ними", — подчеркнул Фокусу обозреватель.

По его оценкам, общая территория, которую враг оккупировал за лето, составит примерно 1400 кв. км. На первый взгляд, это кажется значительным, но на самом деле это преимущественно поля, лесополосы, небольшие села и населенные пункты без стратегического значения. Тактические объекты, которые могли бы изменить ситуацию, не были взяты.

По словам Коваленко, россияне ставили перед собой амбициозные задачи: выйти к крупным городам, таким как Покровск, Константиновка, Северск, Боровая и Купянск. Кроме того, они планировали создать буферную зону в Сумской области, чтобы терроризировать Сумы. Ни одна из этих задач не была выполнена. Буферная зона в Сумской области оказалась полным провалом. Что касается Купянска, россияне лишь недавно подошли к его северо-западным окраинам с одного направления — через реку Оскол по правому берегу — и пытаются забрасывать диверсионно-разведывательные группы в городскую зону. Аналогично с Покровском: они имеют доступ только с юго-западного направления через Зверево.

"Чтобы начать активные городские бои, им нужно охватить город минимум с трех направлений. Сейчас ни по одному из целевых городов такого охвата нет. Главная цель летнего наступления заключалась в том, чтобы войти в осенне-зимний период не в полевых условиях, а в городских боях. Ведь в осень и зиму проводить штурмы в полях, лесополосах, под дождями, снегом и морозами крайне трудно. Россияне надеялись "пересидеть" этот период в уличных боях в Покровске, Константиновке, Северске, Купянске и Боровой", — добавляет эксперт.

Однако, по мнению обозревателя, этого не произошло. В конце летней кампании наблюдается не только снижение интенсивности наступательных действий, но и потеря позиций из-за контратак Сил обороны Украины. А на некоторых направлениях они перешли в контратаку и вернули часть территорий. Таким образом, россияне достигли лишь около 10% от запланированных задач.

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляной характеризует летнюю наступательную кампанию РФ как провальную. По его словам, по состоянию на август 2025 года Россия не достигла ни одной из своих оперативных целей летней наступательной кампании: Покровск, Мирноград, Часов Яр — не захвачены, к Константиновке враг до сих пор не приблизился. В целом российская армия не смогла развить успех в Донецкой области, не говоря уже о Херсонской и Запорожской областях.

"Можно предположить, что импульс российской наступательной кампании уже угасает. Например, практически за весь август россияне оккупировали 358 кв. км, в то время, как этот же показатель за июль и июнь составлял почти вдвое больше, а именно 573 и 623 кв. км соответственно. При этом потери людей за захваченные квадратные километры в августе выше предыдущих двух месяцев", — говорит Фокусу аналитик.

Кроме того, по его мнению, заметна тенденция к перехвату инициативы. Так украинские подразделения на отдельных направлениях проводят контрнаступательные операции локального характера. В частности речь о приграничье Сумщины, Покровском направлении и тому подобное. Российское вклинение на Доброполье получилось не только остановить, но и почти полностью зачистить весь участок продвижения, хотя контратака украинских войск еще продолжается.

По словам Земляного, несмотря на то, что россияне не выполнили основные задачи, у них были определенные тактические успехи на отдельных участках фронта.

"Здесь стоит отмечать Лиманское, Новопавловское направления и район Купянска. Российская армия пользуясь преимуществом в живой силе действительно возможность в определенной степени продвинуться и улучшить свои тактические позиции, как для примера в окрестностях Купянска", — добавил аналитик.

Однако, по мнению Земляного, должны понимать, что на стратегическом уровне эти продвижения не повлияли на общую ситуацию. Российское руководство до сих пор не приблизилось к выполнению поставленных целей и оккупации украинских регионов, в частности Донецкой области. В то же время за территориальные успехи летней кампании россияне потеряли убитыми и ранеными около 90 тыс. человек, или 50 человек на один кв.км.

После летнего наступления: планы России на осень 2025 года

По словам Коваленко, планы на осень армии России будут зависеть от того, как они подойдут к осенне-зимнему периоду. Он считает, что на большинстве участков фронта наступит стагнация. Но относительно Покровска и Купянска, россияне будут пытаться навязать городские бои. Они также попытаются максимально приблизиться к Северску, чтобы втянуть его в уличные столкновения.

"Что касается Константиновки и Боровой, ситуация для них хуже: они не дойдут до этих городов. Есть вероятность, что россияне попытаются закрыть Новопавловское направление от реки Волчья до Вороной и Янгула, что будет означать продвижение в Днепропетровскую и даже Запорожскую области. Хотя сейчас это дается им тяжело, и СОУ периодически контратакуют. Не исключаю попыток прорыва через бывший Кураховский выступ на Новопавловку и Днепропетровщину, чтобы выйти туда к осени-зиме. Однако сосредоточенные там силы и средства делают это крайне сложным в текущих условиях", — говорит эксперт.

По мнению Земляного, в целом кремлевские планы неизменны. Москва до конца 2025 года планирует расширить зону оккупации на востоке Украины. Россияне до сих пор планируют захватить Донецкую и Луганскую области, выйти на территории Днепропетровщины, а также создать "буферную зону" вдоль северной границы с Россией, что пока у них не сильно получается. Также российское командование попытается расширить свои тактические успехи, в частности в районе Купянска и на Лиманском направлении.

"Кроме того, должны помнить, что не имея успехов на фронте Россия осенью, вероятно, сделает ставку на террор гражданского населения, в частности речь идет об атаках на энергетическую инфраструктуру и террор прифронтовых городов, как мы видим в Херсоне", — считает эксперт.

Однако, по словам старшего аналитика, украинское командование имеет собственные планы, как помешать россиянам. Вполне вероятно, что у командования уже готовы планы, которые удивят россиян. Параллельно Украина продолжает усиливать свои дальнобойные способности и уже есть эффект от украинских ударов, в частности по российским НПЗ. Также продолжается развитие рекрутинга, как одного из способов эффективно и качественно пополнить войско мотивированными людьми, параллельно с мобилизацией, чтобы решить вопрос кадрового голода.

Напомним, что российская армия планирует наступление на Запорожском направлении, чтобы захватить область, перебрасывая войска из Сумщины, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Также Фокус писал о том, что спикер ГПСУ Руслан Демченко поделился информацией о потенциальных провокациях России на границе с Беларусью во время учений "Запад 2025". Эти маневры могут стать маскировкой для агрессии со стороны РФ.