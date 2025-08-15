"Жертвует результатами": ВС РФ перебрасывают войска из-под Сум на Покровское направление (видео)

Украинским подразделениям удалось оттеснить врага за границу нашего государства и в целом стабилизировать ситуацию. Врагу не удалось там создать "буферную", санитарную зону, говорит представитель Украинской добровольческой армии (УДА).

Командование Вооруженных сил РФ начало перебрасывать подразделения с Сумского направления на Донетчину и Запорожье. Это происходит накануне переговоров президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина. Об этом заявил представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

Наступление РФ — Братчук о переброске ВС РФ из Сумской области

"РФ именно с Сумского направления перебрасывает и планирует перебросить соответствующие свои силы. Это не о резервах, а о тех силах, которые там воевали, перебросить на Покровский и Новопавловский отрезок фронта, возможно, и Запорожской, чтобы там поддерживать активность боевых действий", — отметил Братчук.

Он отметил, что Покровское направление для россиян действительно является приоритетным — они пытаются показать, что достигли там больших успехов, имеют мощные наступления и продвижения.

"То есть они готовы жертвовать результатами того, что происходит на Сумщине, чтобы показать, что они продвигаются на территории Донецкой области", — говорит он.

Представитель Украинской добровольческой армии добавил, что на сегодня украинским подразделениям удалось оттеснить врага за границу нашего государства и в целом стабилизировать ситуацию.

"Мы близки к тому, что врагу не удалось там создать "буферную", санитарную зону. Что касается вражеских резервов — то это несколько полков побитых нашими Силами обороны, это также подразделения 106-й дивизии ВДВ РФ, которые судя по всему и будут перебрасываться на Покровский отрезок", — рассказал Братчук.

Он добавил, что на Покровском направлении те "рога", которые создали ВС РФ под Добропольем, уже отсекаются, и вскоре корпус "Азов" расскажет о реальной ситуации там. Также спикер УДА отметил, что на Покровском направлении действует 132 отдельная мотострелковая бригада, пункт управления которой в Енакиево эту ночь разнесли Силы обороны.

Наступление РФ — что происходит на Покровском направлении

Украинский защитник "Скиф" сообщил, что оккупанты уже перерезали трассу Константиновка-Покровск, следующее направление — это Краматорск-Покровск, а Доброполье находится на его пути. ВС РФ продолжат продвигаться на запад от Покровска для того, чтобы окончательно перерезать логистику Сил обороны в районе Доброполья.

По словам военного обозревателя Александра Коваленко, Добропольский "прорыв" вызвал в медиа значительный резонанс. Командование ВС РФ пыталось сделать медийный эффект, усиление переговорных позиций Путина на Аляске.

14 августа сообщалось, что на Покровско-Добропольском направлении в Донецкой области ВС РФ смогли закрепиться в части Родинского, а ВСУ смогли стабилизировать ситуацию вокруг "клешни", которую ВС РФ образовали прорывом в районе Доброполья.