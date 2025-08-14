Добропольский "прорыв": какие силы собрали ВС РФ и как ВСУ удалось срезать "клешню", — обозреватель

Командование ВС РФ пыталось сделать медийный эффект, усиление переговорных позиций Путина на Аляске, хотя, очевидным было, что выживание российской "прорывной" группы в условиях, в которых они оказались, было минимальным, считает Александр Коваленко.

Добропольский "прорыв", который на днях произошел в Донецкой области, наделал в медиа много шума и требует некоторого объяснения событий, для того, чтобы избежать дальнейших манипуляций. Это подчеркнул военный эксперт Александр Коваленко. Он проанализировал ситуацию и поделился своими выводами.

По мнению военного эксперта, сейчас ситуация стабилизирована и происходит процесс отлова остатков "суицидников".

Александр Коваленко отмечает, что на Покровском направлении россияне сконцентрировали группировку численностью около 110 тысяч человек, а это тотальное преимущество в личном составе по сравнению с силами обороны. В течение последних нескольких недель командование ВС РФ осуществило перегруппировку и передислокацию 1-й ОМСБр и 9-й ОМСБр в район Родинского и Красного Лимана. Так же, это направление было усилено подразделениями 39-й ОМСБр из состава 68-го АК и подразделений 2-й ОВА.

"Очевидно было, что российские оккупационные войска будут прощупывать наши слабые места, и они именно этим занялись", — отметил эксперт.

Наступление РФ — предыстория "прорыва" под Добропольем

Александр Коваленко объясняет, что в период с 8 на 9 августа ВС РФ осуществили углубление малыми пехотными группами в районе от Ново Шахово и к северу от него. Оккупанты, используя сложный рельеф местности — ботанический заказник "Гектова балка" и "Грузская балка" и разрывы между позициями смежных бригад пытались проникнуть в глубину обороны Сил обороны Украины.

По состоянию на 11 августа эти подразделения достигли крайней точки выступления — населенного пункта Петровка. Именно этот эпизод впоследствии в публичном пространстве стал называться "прорывом", хотя на тот момент оккупанты уже были заблокированы в Петровке и начат процесс зачистки населенного пункта.

"Общая численность сил противника, действовавших в этом районе, составляла чуть более двух рот, от 200 до 250 тел, а сама операция носила больше медийный характер. Очевидно, командование ВС РФ пыталось сделать медийный эффект, усиление переговорных позиций Путина на Аляске, хотя, очевидным было, что выживание российской "прорывной" группы в условиях, в которых они оказались, было минимальным", — отметил Александр Коваленко.

Карта боев в районе Доброполья в Донецкой области

"Прорыв" ликвидирован, "кишка" срезана

Военный эксперт информирует, что на сегодня большинство оккупантов-"суицидников" ликвидировано, а "кишка" срезана. Украинские защитники действуют слаженно и решительно, уничтожая врага и возвращая украинскую территорию.

Отдельно он выделил действия бойцов 1-го армейского корпуса НГУ "Азов" во взаимодействии с подчиненными и смежными подразделениями, входящими в оперативное подчинение оперативно-тактической группировки "Донецк". По его словам, эти подразделения действовали профессионально и слаженно.

"Но то, что эту "кишку" удалось срезать, а "прорывную" группу нейтрализовать, не означает, что можно выдохнуть. ВС РФ накапливают на этом направлении ресурс, а также задействуют наиболее боеспособные подразделения. Ситуация развивается динамично и допускать такие "прорывы", традиционно, в местах стыка бригад давно уже как недопустимо", — резюмировал Александр Коваленко.

Ситуация на Покровском направлении: что известно

14 августа сообщалось, что на Покровско-Добропольском направлении в Донецкой области российские оккупанты смогли закрепиться в восточной части Родинского, а ВСУ смогли стабилизировать ситуацию вокруг "клешни", которую ВС РФ образовали прорывом в районе Доброполья.

Военный экспер Владислав Селезнев считает, что российские оккупанты не смогут долго продержаться в "языке", который они создали в районе Доброполья в Донецкой области. Им придется трудно без поддержки техники.

14 августа в Генштабе ВСУ заявили, что ситуация на Добропольском направлении стабилизируется. Украинские защитники принимают все необходимые меры для выявления и ликвидации вражеских диверсионно-разведывательных групп.