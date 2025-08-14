Ищут и бьют: Генштаб доложил о стабилизации ситуации под Добропольем, детали

В результате боев, за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидирован 151 российский оккупант. Ранены более 70 захватчиков.

Ситуация на Добропольском направлении стабилизируется. Украинские защитники принимают все необходимые меры для выявления и ликвидации вражеских диверсионно-разведывательных групп. Об этом в комментарии "Интерфакс-Украина" сообщил спикер Генерального штаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

По словам Ковалева, командование Сил обороны приняло решение о направлении дополнительных сил и средств на Добропольское и Покровское направления.

"В частности, во время проведения действий 1-м корпусом Национальной гвардии Украины "Азов", смежными и подчиненными подразделениями, враг несет значительные потери. В результате боев, за последние двое суток в полосе ответственности корпуса ликвидирован 151 российский оккупант. Ранены более 70 захватчиков. Также за этот период воины корпуса взяли в плен 8 российских захватчиков", — подчеркнул спикер.

Он отметил, что украинские защитники и дальше продолжают охотиться на оккупантов, в частности, продолжают поисково-ударные действия в полосе своей ответственности.

"Ситуация стабилизируется", — отметили в Генштабе.

Ситуация вокруг Доброполья: что известно

Аналитики DeepState 11 августа показали прорыв ВС РФ между Добропольем и Константиновкой. Образовался "язык" длиной около 10 км: ВС РФ оказались в тылу подразделений ВСУ, которые воюют под Покровском и Константиновкой.

Боец ВСУ Станислав Бунятов. Военный пояснил, что из-за прорыва ВС РФ под угрозой оказался населенный пункт Дружковка. В то же время речь идет о точке, расположенной в глубине украинских позиций под Константиновкой и Покровском.

Аналитики ISW считают, что продвижение ВС РФ в районе Доброполья на Покровском направлении назвать прорывом оперативного уровня преждевременно. Впрочем, уже в ближайшие дни, которые ожидают Россию, тактическое продвижение превратится в прорыв оперативного уровня. .