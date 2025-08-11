Прорыв фронта возле Доброполья: ВС РФ продвинулись на 10 км и закрепляются, — DeepState (карты)

Российские войска осуществили прорыв обороны на участке фронта вблизи Доброполья и продвинулись на глубину около 10 км. Под прикрытием массированной пехоты враг занял несколько населенных пунктов и продолжает наращивать силы для дальнейшего наступления.

Как сообщают аналитики мониторингового проекта DeepState, российские подразделения благодаря численному преимуществу захватили Кучеров Яр и Золотой Колодец, где проводят накопление личного состава и техники для развития наступления. Оттуда оккупанты продвинулись к Веселому, где за последние сутки было зафиксировано около 20 военных РФ.

Враг также активизировал действия в направлении трассы Доброполье-Краматорск, закрепляясь в районах Нововодяного и Петровки. По данным аналитиков, россияне обнаружили слабые места в обороне и пытаются их использовать для дальнейшего продвижения вглубь.

Карта мониторингового проекта DeepState — прорыв ВС РФ вблизи Доброполья Фото: Deep State

Ситуация в районе остается напряженной и хаотичной. Несмотря на наличие новых укрепленных фортификаций в Золотом Колодезе, Шаховом и окрестных селах, российские войска обходят эти позиции и могут использовать их для собственной обороны в случае закрепления. Военные отмечают, что без достаточного количества личного состава и эффективного командования даже самые качественные оборонительные сооружения теряют значение.

Начальное наступление враг обеспечивал огневым контролем с помощью дронов, а теперь активно прокладывает логистические маршруты. По информации DeepState, россияне имеют четкие цели — полная оккупация Золотого Колодезя, Кучерова Яра, Веселого и других населенных пунктов с последующим продвижением в направлении Доброполья. В случае закрепления и усиления дронами ситуация может стать критической, и город рискует упасть даже раньше, чем Покровск.

Какова сейчас ситуация на фронте

Также 11 августа аналитики мониторингового проекта DeepState обновили карты, зафиксировав новые рубежи продвижения российских войск. Согласно данным, оккупанты продвинулись в районах Кучеревого Яра, Золотого Колодца и Майского.

Карта мониторингового проекта DeepState Фото: Deep State Карта мониторингового проекта DeepState Фото: Deep State

Более того, как говорится в сводке Генерального штаба Украины, с начала суток на фронте зафиксировано 65 боевых столкновений, однако Силы обороны сдерживают противника, удерживают позиции и наносят ему потери.

В результате артиллерийских обстрелов врага пострадали населенные пункты Сумщины — Угроиды, Бояро-Лежачи, Покровка, Марьино, Поповка, Высокое и Миропольское. Авиаудар также был нанесен по Калиевке. На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник совершил семь авиаударов и более 120 обстрелов, но украинские подразделения продвинулись на отдельных участках до 400 метров.

На Южно-Слобожанском направлении произошло три боестолкновения в районах Волчанска и Колодезного, на Купянском — одна атака в районе Степной Новоселовки. На Лиманском направлении велось пять боев, один из которых продолжается; враг атаковал в районах Редкодуба, Карповки, Колодязов и в направлении Ямполя.

На Северском направлении украинские воины остановили атаку возле Григорьевки, на Краматорском — отбили три штурма в районах Ступочек, Степановки и Русиного Яра. Две атаки отбиты на Торецком направлении, еще 18 из 23 попыток прорыва остановлены на Покровском, где бои продолжаются.

На Новопавловском направлении отбито девять атак возле Вольного Поля, Малиевки и Воскресенки, еще три боя продолжаются. На Гуляйпольском направлении враг наступательных действий не проводил, а на Ореховском совершил авиаудары по Новоандреевке, Степногорску и Григорьевке, а также дважды пытался продвинуться возле Каменского и в направлении Новоданиловки.

На Приднепровском направлении противник шесть раз безуспешно атаковал позиции ВСУ. На других участках фронта существенных изменений не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по жилому району Покровска, применив авиабомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Попадание пришлось на 12-й дом в микрорайоне Южный.

Также Фокус писал, что по данным украинского военного российские войска закрепились к северу от Родинского, готовятся к штурму Белицкого и планируют продвижение с юга в направлении Дорожного. На Мирноградском направлении в Донецкой области оккупанты достигли определенных успехов, приблизившись к Родинскому и заняв позиции в двух населенных пунктах.