Прорив фронту біля Добропілля: ЗС РФ просунулися на 10 км та закріплюються, — DeepState (карти)

Російські війська здійснили прорив оборони на ділянці фронту поблизу Добропілля та просунулися на глибину близько 10 км. Під прикриттям масованої піхоти ворог зайняв кілька населених пунктів і продовжує нарощувати сили для подальшого наступу.

Related video

Як повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, російські підрозділи завдяки чисельній перевазі захопили Кучерів Яр і Золотий Колодязь, де проводять накопичення особового складу та техніки для розвитку наступу. Звідти окупанти просунулися до Веселого, де за останню добу було зафіксовано близько 20 військових РФ.

Ворог також активізував дії в напрямку траси Добропілля-Краматорськ, закріплюючись у районах Нововодяного та Петрівки. За даними аналітиків, росіяни виявили слабкі місця в обороні та намагаються їх використати для подальшого просування вглиб.

Карта моніторингового проєкту DeepState - прорив ЗС РФ поблизу Добропілля Фото: Deep State

Ситуація у районі залишається напруженою та хаотичною. Попри наявність нових укріплених фортифікацій у Золотому Колодязі, Шаховому та навколишніх селах, російські війська обходять ці позиції та можуть використати їх для власної оборони у разі закріплення. Військові наголошують, що без достатньої кількості особового складу та ефективного командування навіть найякісніші оборонні споруди втрачають значення.

Початковий наступ ворог забезпечував вогневим контролем за допомогою дронів, а тепер активно прокладає логістичні маршрути. За інформацією DeepState, росіяни мають чіткі цілі — повна окупація Золотого Колодязя, Кучерового Яру, Веселого та інших населених пунктів із подальшим просуванням у напрямку Добропілля. У разі закріплення та підсилення дронами ситуація може стати критичною, і місто ризикує впасти навіть раніше, ніж Покровськ.

Яка наразі ситуація на фронті

Також 11 серпня аналітики моніторингового проєкту DeepState оновили карти, зафіксувавши нові рубежі просування російських військ. Згідно з даними, окупанти просунулися в районах Кучеревого Яру, Золотого Колодязя та Майського.

Карта моніторингового проєкту DeepState Фото: Deep State Карта моніторингового проєкту DeepState Фото: Deep State

Ба більше, як йдеться у зведенні Генерального штабу України, від початку доби на фронті зафіксовано 65 бойових зіткнень, однак Сили оборони стримують противника, утримують позиції та завдають йому втрат.

Внаслідок артилерійських обстрілів ворога постраждали населені пункти Сумщини — Угроїди, Бояро-Лежачі, Покровка, Мар’їне, Попівка, Високе та Миропільське. Авіаудар також було завдано по Каліївці. На Північно-Слобожанському та Курському напрямках противник здійснив сім авіаударів і понад 120 обстрілів, але українські підрозділи просунулися на окремих ділянках до 400 метрів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося три боєзіткнення в районах Вовчанська та Колодязного, на Куп’янському — одна атака в районі Степової Новоселівки. На Лиманському напрямку точилося п’ять боїв, один з яких триває; ворог атакував у районах Рідкодуба, Карпівки, Колодязів і в напрямку Ямполя.

На Сіверському напрямку українські воїни зупинили атаку біля Григорівки, на Краматорському — відбили три штурми в районах Ступочок, Степанівки та Русиного Яру. Дві атаки відбито на Торецькому напрямку, ще 18 із 23 спроб прориву зупинено на Покровському, де бої тривають.

На Новопавлівському напрямку відбито дев’ять атак біля Вільного Поля, Маліївки та Воскресенки, ще три бої тривають. На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив, а на Оріхівському здійснив авіаудари по Новоандріївці, Степногірську та Григорівці, а також двічі намагався просунутися біля Кам’янського та в напрямку Новоданилівки.

На Придніпровському напрямку противник шість разів безуспішно атакував позиції ЗСУ. На інших ділянках фронту суттєвих змін не зафіксовано.

Раніше повідомлялося, що російські війська завдали удару по житловому району Покровська, застосувавши авіабомбу ФАБ-3000 з універсальним модулем планування та корекції (УМПК). Влучання припало на 12-й будинок у мікрорайоні Південний.

Також Фокус писав, що за даними українського військового російські війська закріпилися на північ від Родинського, готуються до штурму Білицького та планують просування з півдня у напрямку Дорожнього. На Мирноградському напрямку в Донецькій області окупанти досягли певних успіхів, наблизившись до Родинського та зайнявши позиції у двох населених пунктах.