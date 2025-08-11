Авіація РФ вдарила по житловому будинку в Покровську авіабомбою ФАБ-3000 (відео)

Збройні сили Російської Федерації застосували по житловому району Покровська авіаційну бомбу ФАБ-3000 з універсальним модулем планування і корекції (УМПК). Під удар потрапив 12-й будинок у мікрорайоні Південний.

Відповідне відео удару було опубліковано на каналі Міноборони РФ 9 серпня. Атаку зафіксував російський розвідувальний дрон, який у цей час вів спостереження за містом.

На кадрах видно приліт авіаційного боєприпасу по багатоповерховому будинку, що призвело до масштабного руйнування. Місцеві Telegram-канали публікують наслідки удару, де великим планом показано п'ятиповерховий житловий будинок.

Водночас офіційні українські джерела не коментували атаку. Також невідомо, чи є жертви та постраждалі внаслідок російського авіаудару.

ФАБ-1500 і ФАБ-3000: чим вони небезпечні

Роботи з виготовлення та відновлення боєприпасів ФАБ-1500 і ФАБ-3000 почалися в лютому 2024 року. Ці авіабомби можуть оснащуватися універсальними модулями планування і корекції (УМПК), що збільшує дальність їх застосування і підвищує точність удару.

Подібні комплекти Росія використовує і для інших типів боєприпасів — ФАБ-250, ФАБ-500, РБК-500.

Розроблена 1946 року, ФАБ-3000 важить близько 3 тонн, з яких 1,4 тонни становить вибухівка. Боєприпас оснащений трьома детонаторами й здатний вражати бетонні укриття, промислові споруди, греблі та фортифікаційні об'єкти. Потенційний радіус суцільного ураження — 46 м, осколкового — до 260 м.

Скидання ФАБ-3000 здійснюється з висоти близько 15 км за швидкості польоту носія до 1200 км/год, при цьому носієм цього озброєння є бомбардувальник Ту-22М3, що має відповідні характеристики.

Російський бомбардувальник Ту-22М3 скидає ФАБ Фото: З відкритих джерел

Нагадаємо, на Покровському напрямку ускладнилася ситуація для Сил оборони України через активне просування російських військ. Як зазначив військовий експерт Михайло Жирохов, українцям слід готуватися до поганих новин з цієї ділянки фронту.

Зі свого боку боєць Сил оборони з позивним "Мучной" повідомив, що під Покровськом ЗС РФ закріпилися на північ від Родинського, готуються до штурму Білицького і просування з півдня в бік населеного пункту Дорожнє. Боєць також додав, що біля шахти в Родинському тривають запеклі бої.