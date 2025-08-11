Авиация РФ ударила по жилому дому в Покровске авиабомбой ФАБ-3000 (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации применили по жилому району Покровска авиационную бомбу ФАБ-3000 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Под удар попал 12-й дом в микрорайоне Южный.

Соответствующее видео удара было опубликовано на канале Минобороны РФ 9 августа. Атаку зафиксировал российский разведывательный дрон, который в это время вел наблюдение за городом.

На кадрах виден прилет авиационного боеприпаса по многоэтажному дому, что привело к масштабному разрушению. Местные Telegram-каналы публикуют последствия удара, где крупным планом показан пятиэтажный жилой дом.

Вместе с тем официальные украинские источники не комментировали атаку. Также неизвестны, есть ли жертвы и пострадавшие в результате российского авиаудара.

ФАБ-1500 и ФАБ-3000: чем они опасны

Работы по изготовлению и восстановлению боеприпасов ФАБ-1500 и ФАБ-3000 начались в феврале 2024 года. Эти авиабомбы могут оснащаться универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), что увеличивает дальность их применения и повышает точность удара.

Подобные комплекты Россия использует и для других типов боеприпасов — ФАБ-250, ФАБ-500, РБК-500.

Разработанная в 1946 году, ФАБ-3000 весит около 3 тонн, из которых 1,4 тонны составляет взрывчатка. Боеприпас оснащён тремя детонаторами и способен поражать бетонные укрытия, промышленные сооружения, плотины и фортификационные объекты. Потенциальный радиус сплошного поражения — 46 м, осколочного — до 260 м.

Сброс ФАБ-3000 осуществляется с высоты около 15 км при скорости полета носителя до 1200 км/ч, при этом носителем данного вооружения является бомбардировщик Ту-22М3, имеющий соответствующие характеристики.

Российский бомбардировщик Ту-22М3 сбрасывает ФАБ Фото: Из открытых источников

Напомним, на Покровском направлении осложнилась ситуация для Сил обороны Украины из-за активного продвижения российских войск. Как отметил военный эксперт Михаил Жирохов, украинцам следует готовиться к плохим новостям с этого участка фронта.

В свою очередь боец Сил обороны с позывным "Мучной" сообщил, что под Покровском ВС РФ закрепились севернее Родинского, готовятся к штурму Белицкого и к продвижению с юга в сторону населенного пункта Дорожное. Боец также добавил, что возле шахты в Родинском продолжаются ожесточенные бои.