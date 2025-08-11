"Готовимся к плохим новостям": эксперт предупредил о "хаосе" на Покровском направлении

Вооруженные силы Российской Федерации не тратят много ресурса, основные силы более-менее централизованно действуют на флангах, тем временем группы "смертников" просачиваются в город и дестабилизируют обстановку. Их задача — заходить как можно ближе к центру и создавать засады, рассказывают ВСУ.

Related video

На Покровском направлении в Донецкой области осложнилась ситуация для Сил обороны Украины из-за активного продвижения врага. Поэтому украинцам следует готовиться к плохим новостям с этого участка фронта. Такое мнение в эфире на Радио NV высказал военный эксперт Михаил Жирохов.

По его словам, ВС РФ активизировались на Покровском направлении, и там присутствует некоторый хаос в управлении, что может негативно сказаться на положении ВСУ.

"Здесь, к сожалению, мне не хочется быть человеком, который что-то предсказывает, но складывается такое мнение, что нам нужно готовиться к плохим новостям по этому направлению. Потому что россияне, все же, довольно активно продвигаются, и там чувствуется определенный хаос в управлении, но более подробно я не вижу смысла говорить. В целом там все очень плохо", — подчеркнул Жирохов.

В сводке Генштаба ВСУ 11 августа сообщили, что на Покровском направлении Силы обороны остановили 42 штурмовых и наступательных действия ВС РФ в районах населенных пунктов Полтавка, Владимировка, Затишок, Кучеров Яр, Никаноровка, Красный Лиман, Миролюбовка, Сухецкое, Чунишино, Зверево, Котлино, Ореховое, Дачное и Федоровка.

Карта боев в районе Покровска

ВСУ готовятся к круговой обороне Покровска

Ранее военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной" сообщал о критической ситуации на Покровском направлении из-за одновременного давления врага на нескольких участках.

"Ситуация критическая по всей линии. Наши держат оборону, но атаки не прекращаются ни днем, ни ночью, идут массированные обстрелы и штурмы. В районе Удачного бои происходят на подступах, село можно считать сплошной кол-зоной, оно все в серой зоне, однако наши силы там еще есть. Противник пробует продавить и создать плацдарм для выхода дальше на север", — рассказал "Мучной".

Он отметил, что районе Розы перед Покровском идут постоянные перестрелки и огневые налеты. По самому городу работает артиллерия и ДРГ.

"Это фактически буферная зона, через которую враг может попытаться приблизиться к городу, наши бойцы пока удерживают ключевые позиции, не давая продвинуться вглубь. Сейчас готовимся к круговой обороне, укрепления усилены, на отдельных улицах дежурят подразделения для быстрой реакции", — отметил "Мучной".

В районе Чунишино враг пытается закрепиться на подступах. Обе стороны ведут маневренные бои. Существуют постоянные обстрелы и попытки прорыва, сказал боец.

Военный ВСУ Станислав Бунятов "Осман" в своем телеграм-канале "Говорят Снайпер" тоже сообщал о неблагоприятной обстановке, которая складывается для украинских сил в районе Покровска.

"Фактически на сам Покровск п**ары не тратят много ресурса, основные силы более-менее централизованно действуют на флангах, тем временем смертники малыми группами лезут в город и дестабилизируют обстановку. Их задача — заходить как можно ближе к центру и создавать засады. Такая засада стоит им жизни, однако их жизнь никого особо не интересует, поэтому часть теряется в подвалах, исчезает со связи и прячется, чтобы не сдохнуть", — написал он.

"Осман" заметил, что оккупантов ловят, когда они бродят по городу в поисках еды и воды, но, но "их там бродит не 1 и не 10".

"Ситуация не очень положительная, ведь со временем в город будут пытаться заходить или заезжать на технике штурмовые группы с конкретными задачами, а эти блуждающие п**сы будут нам мешать и создавать хаос в общих оборонительных порядках", — написал военный.

Ситуация на Покровском направлении

11 августа по данным аналитиков DeepState, ВС РФ установили контроль над селом Уют в Покровском районе Донецкой области.

Также сообщалось, что россияне усиливают давление на Покровск и Мирноград, пытаясь охватить агломерацию с нескольких направлений и взять под огневой контроль ключевые трассы. Несмотря на продвижение ДРГ и артиллерийские удары, украинская оборона сдерживает врага, сохраняя критическую "дорогу жизни" через Мирноград.

Боец "Мучной" рассказал, что под Покровском ВС РФ наступают с южного фланга, чтобы прорваться ближе к городу, и пытаются закрепиться в поселке Леонтовичи (ранее — Первое Мая).