"Враг действует агрессивно": боец ВСУ предупредил об обострении ситуации и новых ДРГ в Покровске

Боец "Мучной" рассказал, что под Покровском россияне активно давят с южного фланга, чтобы прорваться ближе к городу, и пытаются закрепиться в поселке Леонтовичи (ранее — Первое Мая). При этом сам Покровск остается под контролем Сил обороны Украины.

Related video

Военный Сил обороны Украины с позывным "Мучной" 8 августа рассказал, что на Покровском направлении поселок Леонтовичи (Первое Мая) перешел в красную зону и оккупанты активно пытаются там закрепиться. По его словам, главные бои идут за соседним селом Роза, где враг давит с юга.

"Некоторые позиции еще у нас остаются, но ситуацию к лучшему это никак не изменит, враг действует агрессивно и пробует расширить плацдарм", — отметил военнослужащий.

Он добавил, что ВС РФ под Покровском имеют огневую поддержку и у них продолжаются ротации личного состава.

По словам "Мучного", подступы к Покровску с юга остаются под постоянным контролем и мониторингом украинских подразделений, но оккупанты делают попытки расшатать оборону через локальные атаки. Также боец сказал, что украинские военные реагируют на проникновение россиян и контролируют ситуацию внутри города, однако такие действия противника свидетельствуют об обострении ситуации.

"Они активно ищут слабые места и не боятся рисковать, чтобы пробиться внутрь. Поэтому нужно усиливать патрулирование, укрепление и оперативный контроль по городу, чтобы не дать им "разгуляться", — предупредил "Мучной".

"Мучной" о ситуации в Покровске по состоянию на 8 августа Фото: скриншот

Кроме того, по словам военного, значительное количество диверсионно-разведывательных групп наблюдается в районе дач и на востоке в микрорайоне Лазурный и Шахтерский.

"Такое развитие событий требует усиленного внимания разведки, быстрых контрмер и мобилизации резервов, чтобы не позволить врагу закрепиться в этих районах", — отметил боец.

"Мучной" резюмировал, что активность ВС РФ под Покровском усиливается, а контроль вокруг города становится все менее стабильным. Впрочем, при этом значительных прорывов россиян на этом направлении пока нет.

Покровск на карте DeepState по состоянию на 7 августа Фото: скриншот

Информация о Покровске от генштаба ВСУ

В сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 8:00 8 августа сообщалось, что украинские бойцы в течение предыдущих суток остановили 42 штурма и наступления оккупантов на Покровском направлении возле населенных пунктов Полтавка, Бойковка, Николаевка, Новоэкономичное, Родинское, Сухецкое, Лисовка, Заповедное, Зверево, Котлино, Удачное, Зеленый Кут и Орехово.

Покровское направление в сводке генштаба ВСУ за сутки 7 августа Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация в Покровске: что известно

Боец "Мучной" 7 августа рассказывал, что в боях под Покровском россияне используют дроны-камикадзе, управляемые авиабомбы, минометы и тяжелую артиллерию и давят со всех флангов, однако полной изоляции нет и об окружении города речь не идет. Также он отмечал, что ВС РФ рвутся в Родинское и приблизились к Красному Лиману.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в опубликованном 7 августа интервью сказал, что операция Сил обороны Украины в Курской области помогла остановить продвижение ВС РФ и спасти Покровск.