"Ворог діє агресивно": боєць ЗСУ попередив про загострення ситуації та нові ДРГ у Покровську

Боєць "Мучной" розповів, що під Покровськом росіяни найактивніше тиснуть з південного флангу, щоб прорватися ближче до міста, та намагаються закріпитися в селищі Леонтовичі (раніше — Перше Травня). При цьому сам Покровськ лишається під контролем Сил оборони України.

Військовий Сил оборони України з позивним "Мучной" 8 серпня розповів, що на Покровському напрямку селище Леонтовичі (Перше Травня) перейшло в червону зону й окупанти активно намагаються там закріпитися. За його словами, головні бої точаться за сусіднім селом Троянда, де ворог тисне з півдня.

"Деякі позиції ще у нас залишаються, але ситуацію на краще це ніяк не змінить, ворог діє агресивно та пробує розширити плацдарм", — зазначив військовослужбовець.

Він додав, що ЗС РФ під Покровськом мають вогневу підтримку і в них тривають ротації особового складу.

За словами "Мучного", підступи до Покровська з півдня лишаються під постійним контролем і моніторингом українських підрозділів, але окупанти роблять спроби розхитати оборону через локальні атаки. Також боєць сказав, що українські військові реагують на проникнення росіян і контролюють ситуацію всередині міста, проте такі дії противника свідчать про загострення ситуації.

"Вони активно шукають слабкі місця і не бояться ризикувати, аби пробитися всередину. Тож потрібно посилювати патрулювання, укріплення та оперативний контроль по місту, щоб не дати їм "розгулятися", — попередив "Мучной".

"Мучной" про ситуацію в Покровську станом на 8 серпня Фото: скриншот

Крім того, за словами військового, значна кількість диверсійно-розвідувальних груп спостерігається в районі дач і на сході в мікрорайоні Лазурний та Шахтарський.

"Такий розвиток подій вимагає посиленої уваги розвідки, швидких контрзаходів та мобілізації резервів, щоб не дозволити ворогу закріпитись у цих районах", — зазначив боєць.

"Мучной" резюмував, що активність ЗС РФ під Покровськом посилюється, а контроль навколо міста стає все менш стабільним. Втім, при цьому значних проривів росіян на цьому напрямку поки немає.

Покровськ на мапі DeepState станом на 7 серпня Фото: скриншот

Інформація про Покровськ від генштабу ЗСУ

У зведенні Генерального штабу Збройних сил України станом на 8:00 8 серпня повідомлялося, що українські бійці протягом попередньої доби зупинили 42 штурми та наступи окупнантів на Покровському напрямку біля населених пунктів Полтавка, Бойківка, Миколаївка, Новоекономічне, Родинське, Сухецьке, Лисівка, Заповідне, Звірове, Котлине, Удачне, Зелений Кут та Горіхове.

Покровський напрямок у зведенні генштабу ЗСУ за добу 7 серпня Фото: Генштаб ЗСУ

Ситуація в Покровську: що відомо

Боєць "Мучной" 7 серпня розповідав, що у боях під Покровськом росіяни використовують дрони-камікадзе, керовані авіабомби, міномети та важку артилерію та тиснуть з усіх флангів, проте повної ізоляції немає та про оточення міста мова не йде. Також він зазначав, що ЗС РФ рвуться у Родинське та наблизилися до Красного Лиману.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський в опублікованому 7 серпня інтерв'ю сказав, що операція Сил оборони України в Курській області допомогла зупинити просування ЗС РФ та врятувати Покровськ.