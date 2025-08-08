Наступ ЗСУ в Курській області зупинив просування ЗС РФ та врятував Покровськ, — Сирський (карти)

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що операція українських військ у Курській області РФ була "неймовірною» та "блискучою", і саме вона врятувала кілька ключових напрямків на Донбасі, зокрема Покровськ, де зараз зосереджено близько 110 тисяч російських військових.

Related video

Олександр Сирський заперечує твердження, що замість проведення операції у Курській області Росії варто було б посилити українські підрозділи на передовій у Донецькій області. В інтерв’ю для ТСН він пояснив, що навіть додаткові бригади на Покровському чи Торецькому напрямках не змогли б кардинально змінити ситуацію і, за його словами, "фактично стерлись б".

"Противник фактично припинив наступальні дії на більшості напрямків, крім Покровського. І тоді всі наші військовослужбовці якраз казали, що мали можливість просто перепочити. Тобто активні дії закінчились на десяти напрямках тоді, тому що ворог поступово з тих напрямків відправився на Курський напрямок", – зазначив головком.

Ситуація у Донецькій області станом на 8 серпня 2024 року Фото: Deep State

Ситуація у Донецькій області станом на 7 серпня 2025 року Фото: Deep State

Сирський назвав Курську операцію "неймовірною" та "блискучою".

"Ви пам’ятаєте, яка була обстановка важка, яка моральна обстановка. Ворог наступав тоді. Морально-психологічний стан наших військовослужбовців був, скажімо, пригнічений, практично скрізь. Ми не наступали і змирилися з думкою про те, що зараз треба тільки оборонятися. І тут нам вдалося провести ось ту блискучу наступальну операцію", – розповів він.

Він також наголосив, що події на Курщині прямо вплинули на ситуацію на Сході: "Цей наступ фактично врятував і Покровськ, і Торецьк, і Часів Яр, і Купʼянськ, Лиман, всі інші напрямки".

Ситуація у Донецькій області станом на 7 серпня 2024 року Фото: Deep State

Ситуація у Донецькій області станом на 7 серпня 2025 року Фото: Deep State

Разом з тим, Сирський визнав ситуацію у Покровську "загрозливою". За його словами, біля міста зараз зосереджено близько 110 тисяч російських військових, серед яких – найпотужніші угруповання армії РФ.

"Нам вдається тримати ситуацію… Ворог змінював тактику, змінював кількість військ, застосовував і бронетехніку. Ми тримаємо позиції, але так, там ситуація складна — справді складна, але ми ж вживаємо усіх заходів, щоб утримати місто під контролем. Ворог несе там [у Покровську] шалені втрати. Щоденно у Покровську найбільша кількість атак противника", – підсумував головнокомандувач.

Нагадаємо, Олександр Сирський пояснив, як росіяни зайшли в тил ЗСУ в Курській області.

Фокус також писав, що народна депутатка Мар'яна Безугла вважає, що Курська операція допомогла головкому ЗСУ Олександру Сирському закріпитися на посаді, а українське військо зазнало шалених втрат і ніхто не поніс за це покарання.