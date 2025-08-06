"Українське військо вкотре повернуло не туди": Безугла висловилася щодо річниці Курської операції

Депутатка розкритикувала, що Україна не використала час відносного спокою на Сумщині для її укріплення, чим згодом скористалися росіяни та успішно розширили фронт, захопивши прикордонні села та наблизившись до обласного центру.

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Народна депутатка Мар'яна Безугла вважає, що Курська операція допомогла головкому ЗСУ Олександру Сирському закріпитися на посаді, а українське військо зазнало шалених втрат і ніхто не поніс за це покарання. Про це вона написала у своєму телеграм-каналі.

На думку депутатки, Сирський затіяв Курську операцію — свій "реабілітаційний" проєкт, бо нібито опинився під реальною загрозою звільнення у зв’язку з численними організаційними прорахунками та провалом оборони Харківщини.

Серед позитивних аспектів Курської операції Безугла назвала політичне значення, оскільки вона розбила міф про недоторканну ядерну державу. Крім того, були задіяні сильні штурмові підрозділи з врахуванням попередніх помилок і частково зміщено фокус російської уваги на захист власних територій.

Серед помилок, на думку депутатки, — погане планування операції, бо вона не була розрахована на тривалу перспективу. Зі слів Безуглої, були негаразди з недоукомплектованістю бригад та відведенням величезної кількості військ. Рішення командування призвело до втрати ключових міст та прориву до Покровська та Костянтинівки, ідеться у дописі.

Мар'яна Безугла також розкритикувала, що Україна не використала час відносного спокою на Сумщині для її укріплення, чим згодом скористалися росіяни та успішно розширили фронт, захопивши прикордонні села та наблизившись до обласного центру.

"Олександр Сирський вдало використав свій основний талант — робити стрімкі, несподівані прориви з використанням значних ресурсів і подальшими втратами власних людей. За все це ні Сирський, ні інші його командири не були не тільки покарані та зняті з посад, а навпаки, це дало змогу Головкому ЗСУ закріпитися, а українське військо вкотре повернуло не туди", — резюмувала депутатка.

Пост Мар'яни Безуглої

Річниця вторгнення ЗСУ в Курську область

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що Росія втратила понад 77 тисяч бійців на Курщині, а на піку Курської операції українські сили контролювали до 1300 км² ворожої території.

21 липня у підрозділі "Скала" розповіли про успішний наступ у Курській області, в результаті якого вдалося взяти під контроль населений пункт і урочище Новий Путь.

Під час боїв на Курщині на території Росії група українських захисників потрапила в оточення. Їм довелося прориватися через кукурудзяне поле, а потім повернутися за технікою.