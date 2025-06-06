"Серед мін і під місячним світлом": група бійців ЗСУ вийшла з оточення на Курщині

Під час боїв на Курщині на території Росії група українських захисників потрапила в оточення. Їм довелося прориватися через кукурудзяне поле, а потім повернутися за технікою.

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Про цей випадок розповів командир ЗУ-23-2 у зенітно-ракетному дивізіоні 17 окремої важкої механізованої бригади імені Костянтина Пестушка, зенітник с позивним "Орбіт".

За його словами, під час Курської операції його зенітний розрахунок працював на прикритті артилерії. На цьому напрямку було багато роботи — ворог активно застосовував БпЛА, зокрема "Орлани" та "Ланцети".

"Отримали по радіо інформацію про можливий прорив техніки ворога. Я віддав наказ екіпажу зайняти повну бойову готовність. Невдовзі по нас почали бити КАБами та артилерією. Потім у наступ пішли два БМП і танк. Суміжному розрахунку вдалося зеніткою вивести танк з ладу", — розповідає "Орбіт".

Після бою група "Орбіта" відійшла до позицій артилеристів. Вони отримали від командування маршрут відходу. Після цього підрозділ розбився на групи. Перша вийшла без втрат, друга потрапила під щільний кулеметний вогонь. Екіпаж сформував власну групу — понад 15 осіб, яку очолив "Орбіт" — і вирушили полями, без укриття, серед мін і під місячним світлом.

"Темніло рано, а в полі — ніде сховатися. Пробиралися через кукурудзу, повз "зуби дракона", під спостереженням ворожого дрона. Коли нарешті дісталися до точки збору, почули з кущів: "Стояти! Хто такі?" — на щастя, свої. Перевірили позивні й провели до місця збору для евакуації", — згадує боєць.

Військовослужбовець ЗСУ з позивним "Орбіт"

Але після цього складнощі не закінчилися — ЗС РФ накрили місце збору авіацією — два КАБи впали всього за 20 метрів. Вибуховою хвилею повибивало шибки, але завдяки тому, що люди були за двома стінами, обійшлося без втрат. Було ухвалено рішення евакуюватися, не чекаючи світанку. І всіх вдалося вивезти.

До війни "Орбіт" працював майстром технологічної зміни на Інгулецькому комбінаті. Після повномасштабного російського вторгнення прикривав тилові підрозділи біля Маріуполя, брав участь у Херсонській наступальній операції, а згодом — у важких оборонних боях на Червоній Горі.

Згодом екіпаж Орбіта діяв під Костянтинівкою — прикривали артилерійські підрозділи бригади, зокрема самохідний дивізіон. За той час збили 14 ворожих дронів, серед яких "Орлани" та "Ланцети".

Вдома на чоловіка чекає дружина, діти, мама.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що боєць Сил оборони отримав 16 кульових поранень і вижив та потрапив у полон до росіян.

Раніше боєць 3 штурмової бригади 2 штурмового батальйону з позивним "Гектор" попри поранення витягував з поля чотирьох побратимів. Це сталося на Покровському напрямку в районі села Андріївка.