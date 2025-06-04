Отримав 16 кульових поранень: боєць ЗСУ розповів, як в них закінчився БК і вони потрапили в полон (відео)

Військовослужбовець Сил оборони Сергій Зубарєв побував в полоні у росіян, і не так давно його обміняли. Російські окупанти буквально розстріляли його — він отримав 16 куль.

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Про це Сергій Зубарєв розповів на ютуб-каналі Pressing.

За його словами, під час свого останнього бою з росіянами він потрапив у полон. Чоловік розповідає, що вони їхали групою на БМП займати позиції, які нібито росіяни вже залишили, і чи водій помилився точкою, чи це могло статися з інших причин, але позицій там не було, і там вже чатували росіяни.

Першу БМП підбили, водій зупинився, скомандував "десант-земля" і всі висадилися. Бійці знайшли окоп, застрибнули до нього під щільним вогнем противника і вели бій. Їх було в окопі двоє, ще один заліг у воронці поруч.

Українські захисники продовжували бій поки в них не скінчився БК. Противник надавлював, бо зрозумів, що вони більше не відстрілюються, і так вони потрапили в полон. Їх роздягнули, зняли з нив сі речі і жетони і посадили в лисячу нору і поставили над ними охоронця.

Сергій говорить, що солдати ЗС РФ ставилися до них нормально — не били і не катували і чекали на команду передати їх в полон. Коли їх передали російським офіцерам, ті почали їх бити і катувати, вони влаштовували їм імітації розстрілів, били руками, ногами і ручкою пістолета по голові.

"Допитали мене, побили, вже думаєш відчепилися. Потім ти вже наче видихнув — гірше не буде. Вони повертаються з пістолетом і ні з того ні з сього починають стріляти по ногах. 16 куль вони мені всадили в ноги. 15 пройшли на виліт, 16-та застрягла в п'яті, її вилучили вже в нас тут після обміну", — розповідає Сергій.

Він говорить, що на 4-5 кулі, яка влучила в кістку, та зламалася і він знепритомнів, але його привели до тями і продовжили катування.

Сергій Зубарєв до війни працював машиністом метро. Після звільнення з полону він не може повернутися до улюбленої справу, оскільки керувати потягом з протезом заборонено.

Нагадаємо, що боєць 3 штурмової бригади 2 штурмового батальйону з позивним "Гектор" попри поранення витягував з поля чотирьох побратимів. Це сталося на Покровському напрямку в районі села Андріївка.