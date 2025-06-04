Получил 16 пулевых ранений: боец ВСУ рассказал, как у них закончился БК и они попали в плен (видео)

Военнослужащий Сил обороны Сергей Зубарев побывал в плену у россиян, и не так давно его обменяли. Российские оккупанты буквально расстреляли его — он получил 16 пуль.

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Об этом Сергей Зубарев рассказал на ютуб-канале Pressing.

По его словам, во время своего последнего боя с россиянами он попал в плен. Мужчина рассказывает, что они ехали группой на БМП занимать позиции, которые якобы россияне уже оставили, и то ли водитель ошибся точкой, то ли это могло произойти по другим причинам, но позиций там не было, и там уже караулили россияне.

Первую БМП подбили, водитель остановился, скомандовал "десант-земля" и все высадились. Бойцы нашли окоп, запрыгнули в него под плотным огнем противника и вели бой. Их было в окопе двое, еще один залег в воронке рядом.

Украинские защитники продолжали бой пока у них не кончился БК. Противник надавливал, потому что понял, что они больше не отстреливаются, и так они попали в плен. Их раздели, сняли с них все вещи и жетоны и посадили в лисью нору и поставили над ними охранника.

Сергей говорит, что солдаты ВС РФ относились к ним нормально — не били и не пытали и ждали команды передать их в плен. Когда их передали российским офицерам, те начали их бить и пытать, они устраивали им имитации расстрелов, били руками, ногами и ручкой пистолета по голове.

"Допросили меня, избили, уже думаешь отцепились. Потом ты уже как будто выдохнул — хуже не будет. Они возвращаются с пистолетом и ни с того ни с сего начинают стрелять по ногам. 16 пуль они мне всадили в ноги. 15 прошли на вылет, 16-я застряла в пятке, ее изъяли уже у нас здесь после обмена", — рассказывает Сергей.

Он говорит, что на 4-5 пули, которая попала в кость, та сломалась и он потерял сознание, но его привели в чувство и продолжили пытки.

Сергей Зубарев до войны работал машинистом метро. После освобождения из плена он не может вернуться к любимому делу, поскольку управлять поездом с протезом запрещено.

Напомним, что боец 3 штурмовой бригады 2 штурмового батальона с позывным "Гектор" несмотря на ранения вытаскивал с поля четырех собратьев. Это произошло на Покровском направлении в районе села Андреевка.