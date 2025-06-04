"Я за тобой вернусь": раненый боец 3 ОШБр вытащил нескольких 300-х побратимов (видео)

Боец 3 штурмовой бригады 2 штурмового батальона с позывным "Гектор" несмотря на ранения вытаскивал с поля четырех собратьев. Это произошло на Покровском направлении в районе села Андреевка.

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Об этом он рассказал в видео, которое обнародовали в телеграмм-канале бригады.

Боец 3-й штурмовой бригады с позывным "Гектор" в бригаду присоединился в 2022 году. В районе Андреевки Донецкой области ему несмотря на ранения пришлось вытаскивать раненых собратьев.

"Андреевка. Нам дали команду выдвигаться. Я только выхожу — прилет. Меня забрасывает обратно в окоп. Я вижу, ребята лежат трехсотые. "Мороз" вижу, нога перебита. Он себе затягивает турникет, но не может затянуть, не хватает сил. Я помог, говорю: "Поползешь?". Он: "Поползу". Смотрю, "Лысый" тоже лежит, ноги перебиты, говорю: "Поползешь?". "Поползу". "Борз" тяжелый лежит. Начали идти, ноги перебило. Я говорю "Я за тобой приду", — рассказывает "Гектор".

Он говорит, что для того, чтобы после прилета бойцам перебраться в более безопасное место, нужно было перейти поле. Он растерялся, в какой-то момент, потому что рядом с ним было четверо раненых.

"У меня двое трехсотых здесь, и двое там, они далеко не заползут. Что делать?", — рассказывает "Гектор".

Он говорит, что двое бойцов под взрывами начали ползти самостоятельно. Одного он начал тянуть сам.

"Сил не было. Слышу команду по радийке, что там еще "Мороз" и ему нужна помощь. Я начинаю бежать, и по мне открывают огонь. Просто этот свист. Иду к "Морозу" и тут взрыв. У меня по лицу кровь течет, я достал аптечку, начал залеплять. На стабе оказалось, что осколок в плечо залетел. Я увидел своих, сказал тащите, мне надо других своих забрать", — рассказал "Гектор".

Он побежал обратно по полю, потому что понял, что там остались "Лысый", "Пир" и "Кот". Но, как выяснилось потом, бойцы, которые выходили, забрали раненых и остался один.

"Один из ребят сказал, что пойдет со мной. Я увидел "Кота". Он смотрит на меня и говорит: "Так ты же сам трехсотый". А я смеюсь и говорю: "Я же говорил, что вернусь за тобой". Так мы дотянули "Кота", — рассказал "Гектор".

Он добавил, что ребят всех раненых они забрали.

Напомним, что бойцы 128 бригады отбили штурм россиян, которые атаковали их на мотоциклах, а некоторые успели запрыгнуть в окопы.

Также сообщалось, что снайперы группы "Призрак" показали, как пережили атаку 2 FPV-дронов ВС РФ.