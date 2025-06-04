"Слышу по рации "начинается свадьба": боец 128 бригады ВСУ рассказал о штурмах россиян

На одном из участков фронта позиция бойцов 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады ВСУ расположена в 2 километрах от ВС РФ. Россияне ежедневно пытаются выбить украинских защитников с их позиций.

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О постоянных штурмах рассказал боец стрелкового батальона 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Анатолий.

Анатолию 46 лет, он родом из Хмельницкой области и в начале полномасштабной войны сам пошел в военкомат и после учебного центра некоторое время служил в разведывательном подразделении, а дальше перевелся в пехотную роту.

На "нуле" безвылазно он находился 5 месяцев. Анатолий — старший в своей группе, он ее костяк, поэтому и задержался так надолго. Пехотная позиция обустроена между населенными пунктами, когда-то это была посадка между двумя полями.

"Там все выжжено, уничтожено артой, минометкой и дронами. Это как чистое поле, трава даже выше остатков коряг и деревьев. И если всего 5 FPV-шек прилетает за день, то это хороший день. Оптоволоконные часто налетают, на них РЭБ не действует, там того оптоволокна десятки километров. Плюс дроны со сбросами. С 6 утра и до обеда я насчитывал ежедневно где-то 16 сбросов, а уже после обеда и не считаю, потому что голова гудит от взрывов", — рассказывает Анатолий.

Анатолию 46 лет, он родом из Хмельницкой области

От его позиции до позиции россиян расстояние около 2 километров, и периодически вражеские штурмовики пытаются выбить группу Анатолия из укреплений.

"Летят на нас на багги, им эти 2 километра проехать — буквально 10 минут. Я слышу по рации "начинается свадьба" и успеваю за это время проверить "бельгийца" (7,62-мм пулемет FN MAG бельгийского производства). А дальше сама "свадьба". Некоторые штурмовые группы разбивала наша арта и дроны еще на подходе, а некоторые из самых ловких россиян успевали подобраться к нам до 10 метров. Я расстреливал их из пулемета так, что броники в клочья разрывало", — рассказывает Анатолий

Он говорит, что сейчас погода сухая и ночи лунные, поэтому штурмов стало меньше, но когда туман, то россияне суют активнее, потому что украинские дроны их не видят.

В группе Анатолия бойцы разной возрастной категории и из разных регионов Украины.

"Новеньким я объясняю все очень просто — ребята, вы на подводной лодке, здесь выхода нет. Не будешь слушать, не будешь думать — не будешь жить. Мне не нужен такой, который не боится, потому что он первый погибнет. И трус не нужен. Мне нужен такой, что когда враг пойдет, то чтобы стрелял, а не убегал или паниковал. Я объясняю — вы не играете в войну, это настоящая война. Сейчас ты спокойный и расслабленный, а через минуту в тебя прилетело, и ты даже не услышал, откуда", — рассказывает боец.

Он говорит, что когда нет штурмов, бойцы "отдыхают". Чинят сетки, проверяют "экофлоу", другие аккумуляторы и павербанки и рации. Могут на пару часов включить "Старлинк", чтобы позвонить родным.

"Это здесь, после выхода с позиции, мне тяжелее, не могу себе дела найти. Поспал, поел и слоняюсь. А мне говорят — что ты все ходишь, другим мешаешь. Все когда-то заканчивается, война тоже. Если не подведут руки и глаза, пойду снова на работу — буду класть мозаику, плитку. Буду работать и просто жить, а что? Я понимаю, что могу и не вернуться, но не жалею, что пошел в ВСУ. Воюю за людей и товарищей. За простых людей, а не кого-то там...", — говорит Анатолий.

Напомним, что на Покровском направлении россияне накапливают силы и пытаются усилить давление с помощью пехоты и мото и бронетехники. Они пытаются обойти украинские позиции и зайти в тыл.

Также ВС РФактивизируют усилия по расширению фронта на севере Сумщины вдоль трех направлений наступления на север и северо-восток от города Сумы.