"ВС РФ пытаются взять в окружение": бойцы ВСУ рассказали о ситуации на Покровском направлении

На Покровском направлении ВКС РФ на определенных участках накапливают силы и пытаются усилить давление с помощью пехоты и мото и бронетехники. Они пытаются обойти украинские позиции и зайти в тыл.

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Об этом в эфире "Суспільного" рассказал командир 2-й мотопехотной роты мотопехотного батальона 72-й отдельной механизированной бригады капитан Роман "Оскар" Орищенко.

По его словам, в последнее время на их участке возросла интенсивность штурмов.

"Враг пытается усилить свое давление и найти, где пробиться. Наши воины стоят, отражают атаки, стараются не пропустить врага и не отдать и клочка украинской земли", — сказал он.

Он добавил, что россияне постоянно пытаются просочиться своими группами и где-то закрепиться. Иногда они продвигаются перебежками и даже пытаются обойти украинские позиции, зайти в тыл и там закрепиться. Также они не могут пройти в лоб, поэтому пытаются бить с флангов по соседним подразделениям и окружить их.

"Часто бывает, что позиция, будучи в окружении, дает бой врагу, и уже подходя, наше подкрепление отбивает и отбрасывает его. Поэтому ситуация тяжелая, но контролируемая. Хотя, конечно, и враг на определенных участках продвигается", — говорит военный.

Также россияне пытаются не дать возможности ВСУ подвозить боеприпасы к позициям и эвакуировать раненых.

Карта боев на Покровском направлении от DeepState

Другой боец Сил обороны с позывным "Мучной" рассказывает, что на Покровском направлении на участке Рубеж — Удачное — Котлино противник пытается достичь успеха.

"Враг отчаянно забрасывает пехоту чтобы нам что-то противопоставить. Активно рус*ки работают FPV дронами в районе Звёздного, так же артиллерия насыпает по городу скорее всего расчеты стоят за населенным пунктом Шевченко. Враг подтянул дополнительные мотострелковые бригады, которые по плану должны расширить выступление на запад от города, другая часть будет пробовать совершать вылазки с юга", — проинформировал "Мучной".

Также он добавил, что продолжаются атаки вдоль железной дороги в сторону Чунишино, где украинским защитникам сейчас довольно сложно.

"В районе Лисовки так же, враг находится в большинстве и пытается продавить нашу оборону — силы явно здесь не равны", — написал "Мучной".

Напомним, что ВС РФ активизирует усилия по расширению фронта на севере Сумщины, это происходит вдоль трех направлений наступления на север и северо-восток от города Сумы.