"ЗС РФ намагаються взяти в оточення": бійці ЗСУ розповіли про ситуацію на Покровському напрямку

На Покровському напрямкуЗС РФ на певних ділянках накопичують сили й намагаються посилити тиск за допомогою піхоти та мото і бронетехніки. Вони намагаються обійти українські позиції і зайти в тил.

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Про це в ефірі "Суспільного" розповів командир 2-ї мотопіхотної роти мотопіхотного батальйону 72-ї окремої механізованої бригади капітан Роман "Оскар" Орищенко.

За його словами, останнім часом на їхній ділянці зросла інтенсивність штурмів.

"Ворог намагається посилити свій тиск і знайти, де пробитися. Наші воїни стоять, відбивають атаки, намагаються не пропустити ворога і не віддати й клаптика української землі", — сказав він.

Він додав, що росіяни постійно намагаються просочитися своїми групами і десь закріпитися. Іноді вони просуваються перебіжками і навіть намагаються обійти українські позиції, зайти в тил і там закріпитися. Також вони не можуть пройти в лоб, тож намагаються бити з флангів по сусідніх підрозділах та оточити їх.

"Часто буває, що позиція, будучи в оточенні, дає бій ворогові, й вже підходячи, наше підкріплення відбиває і відкидає його. Тому ситуація важка, але контрольована. Хоча, звичайно, і ворог на певних ділянках просувається", — говорить військовий.

Також росіяни намагаються не дати можливості ЗСУ підвозити боєприпаси до позицій та евакуювати поранених.

Карта боїв на Покровському напрямку від DeepState

Інший боєць Сил оборони з позивним "Мучной" розповідає, що на Покровському напрямку на ділянці Рубіж — Удачне — Котлине противник намагається досягти успіху.

"Ворог відчайдушно закидає піхоту щоб нам щось протиставити. Активно рус*ки працюють FPV дронами в районі Звірового, так само артилерія насипає по місту швидше за все розрахунки стоять за населеним пунктом Шевченко. Ворог підтягнув додаткові мотострілкові бригади, які за планом повинні розширити виступ на захід від міста, інша частина пробуватиме здійснювати вилазки з півдня", — проінформував "Мучной".

Також він додав, що продовжуються атаки вздовж залізниці у бік Чунишиного, де українським захисникам зараз доволі складно.

"У районі Лисівки так само, ворог перебуває у більшості і намагається продавити нашу оборону — сили явно тут не рівні", — написав "Мучной".

Нагадаємо, що ЗС РФ активізує зусилля щодо розширення фронту на півночі Сумщин, це відбувається вздовж трьох напрямків наступу на північ і північний схід від міста Суми.