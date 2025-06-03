"Можуть посилено атакувати": ЗС РФ наближаються до Сум, ISW попереджає про ризики (мапа)

Російська армія активізує зусилля щодо розширення фронту на півночі Сумської області: за даними аналітиків, це відбувається вздовж трьох напрямків наступу на північ і північний схід від міста Суми. Росіяни, ймовірно, прагнуть провести наступальну операцію з метою захоплення міста, наразі намагаючись просунутися на відстань, звідки зможуть завдавати артилерійські удари по Сумах.

Related video

Про ситуацію у Сумській області та ризики для міста розповіли аналітики американського Інституту вивчення війни у своєму зведенні за 2 червня.

"Російські війська, схоже, активізують зусилля з розширення лінії фронту на півночі Сумської області вздовж трьох напрямків просування на північ та північний схід від міста Суми", — йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків, геолокаційні кадри, оприлюднені 2 червня, свідчать про те, що російська армія могла просунутися на північ від Андріївки та на північний схід від Яблунівки (на північ і північний схід від міста Суми).

ISW | мапа ситуації у Сумській області

ISW цитує українського військового оглядача Костянтин Машовець, який стверджує, що частини 18-ї мотострілецької дивізії 177-го морського піхотного полку ведуть бойові дії вздовж ліній Костянтинівка — Кіндратівка та Володимирівка — Олексіївка, на північ від обласного центру.

Також оглядач повідомляв, що підрозділи 104-го, 234-го і 237-го повітряно-десантних полків намагаються просунутися вздовж лінії Локня — Юнаківка і на захід від Локні, що на північному сході від Сум. Окрім того, за свідченнями Машовця, ЗС РФ передислокували підрозділи 752-го мотострілецького полку, що перебувають у районі населеного пункту Локня.

Росіяни продовжують зусилля зі створення "буферної зони": чи вдасться захопити Суми

Аналітики також згадують про російські наміри нібито створити "буферну зону" на території Сумської області. За їхніми даними, наразі російські офіційні особи активізували зусилля зі створення інформаційних приводів для того, аби виправдати наступальні операції, що здійснюють ЗС РФ у напрямку міста Суми.

"Російські війська, ймовірно, намагаються просунутися до лінії Хотінь-Храпівщина (на південь і південний схід від Андріївки і Юнаківки) на відстань приблизно 12-15 кілометрів від міста Суми, що дозволить російським військам опинитися в межах дальності стрільби трубчастої артилерії по всьому місту Суми", — зазначають аналітики.

В Інституті вивчення війни припускають, що росіяни можуть мати наміри застосовувати посилені удари безпілотників та артилерії по місту задля підтримки просування у напрямку Сум. ЗС РФ, ймовірно, прагнуть провести наступальну операцію з метою захоплення міста у майбутньому.

Водночас аналітики ISW вважають, що російська армія навряд чи зможе досягти своїх цілей та захопити Суми.

Варто зазначити, що в Україні також вважають малоймовірним захоплення ЗС РФ Сум. Військовий експерт Defense Express Іван Киричевський 30 травня в етері "Еспресо" заявляв, що для цього російській армії потрібне угруповання близько 150 тисяч.

Також Фокус 28 травня з'ясовував, чи може атака 60 тисяч росіян на кордоні загрожувати Сумам.