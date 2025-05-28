Наступ на Суми: чи може атака 60 тисяч росіян на кордоні загрожувати обласному центру

Російські війська захопили 4 населенні пункти на Сумщині і продовжують наступ. Для цього вони зосередили на кордоні з Сумською областю близько 60 тисяч солдатів. Фокус з’ясував, які основні цілі російської армії на Сумщині, чи можуть вони оточити Суми, і як Сили оборони України протидіють окупантам.

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Президент РФ Володимир Путін 22 травня заявив, що наказав створити "буферну зону" вздовж кордону з Україною, а вже 25 травня начальник пресцентру угруповання "Північ" РФ Ярослав Якимкін повідомив про просування окупантів із Курської області та нібито взяття під контроль Мар'їного і Локні.

Речник ДПСУ Андрій Демченко 26 травня зазначив, що ворог намагається перетинати кордон малими групами, розширюючи наступ на Сумщині. Найактивніші штурми ведуться в напрямку Басівки, Журавки, а також лівіше від Журавки — до Володимирівки та Веселівки.

27 травня голова Сумської ОВА Олег Григоров підтвердив захоплення російською армією сіл Новеньке, Басівка, Веселівка та Журавка в Сумській області. Мешканці цих сіл встигли евакуюватись.

Які цілі російського наступу на Сумщині

Військовий оглядач Олександр Коваленко проаналізував ситуацію в Сумській області, де російське командування, зокрема група військ "Північ", до складу якої входить угруповання "Курськ", проводить наступальні операції. За його словами, воно ставить перед собою завдання вийти на лінію Кіндратівка, Олексіївка, Юнатівка. Цей напрямок є стратегічно важливим, оскільки дозволяє контролювати ключову логістичну артерію від міста Суми, що має вирішальне значення для російських військ на території України.

Для реалізації цих планів російські окупаційні війська залучають значні сили, зокрема передові підрозділи 18-ї мотострілецької дивізії, 11-го армійського корпусу та 9-го мотострілецького полку. Їх підсилюють елітні формування, такі як 83-я окрема десантно-штурмова бригада, а також підрозділи 76-ї десантно-штурмової та 106-ї повітряно-десантної дивізій. Як зазначає Олександр Коваленко, для цього російські війська ведуть основні наступальні дії в напрямках Веселівка-Водолаги, Журавка-Біловоди, Біловоди-Локня. Особливо важливим для армії РФ є напрямок Журавка-Біловоди-Локня, де Локня є ключовою точкою через її значення для контролю регіону.

Серед далекоглядних цілей, на думку експерта, Росія все ще планує захопити більшу частину України:

«Російське командування має амбітні плани наступу не лише на Суми, а й на Житомир, Чернігів, Київ, Черкаси, Кременчук, Полтаву та Дніпро. Вони планують наступати усюди. Це Росія, вони хочуть захоплювати, вони хочуть окуповувати», — підкреслив Фокусу Олександр Коваленко.

Проте, за оцінкою Коваленка, їхній потенціал викликає сумніви через брак ресурсів. На ділянці фронту довжиною лише 15 кілометрів зосереджено значні сили, включаючи мотострілецькі дивізії, армійські корпуси та десантно-штурмові підрозділи, але за три місяці вони досягли мінімальних результатів. Це свідчить про низьку ефективність російських операцій.

Місцеві жителі евакуюються з села Краснопілля Сумської області через посилення російських бомбардувань Фото: Getty Images

За даними військового оглядача Дениса Поповича, посилаючись на повідомлення начальника Сумської ОВА, на сьогодні росіяни контролюють Новеньке, Басівка Юнаківської громади та Веселівка, Журавка Хотінської громади. Особливу увагу Попович звертає на Юнаківку, яка має стратегічне значення через своє розташування на дорозі, що з’єднує Суми з російським містом Суджа.

"Якщо ворог візьме Юнаківку, то він фактично переріже цю дорогу і ті наші війська, які ще оперують у Курській області, опиняться в небезпечному становищі з погляду логістики. Бої вже точаться в районі Локні, а за деякими даними, навіть у самій Локні, що свідчить про прострілювання цієї дороги російськими військами, — зазначає Українському Радіо оглядач.

Який темп наступу російської армії на Сумщині

Операція в Сумській області триває вже майже три місяці, але, за словами Олександра Коваленка, просування російських військ є вкрай повільним:

"Станом на сьогодні вони контролюють приблизно 68 квадратних кілометрів території України саме в Сумській області, включаючи населені пункти Веселівка, Журавка, Басівка та Новенька. Порівнюючи з наступальними діями на півночі Харківської області на Сумщині вони проходять набагато повільніше. Це свідчить про серйозні труднощі російських військ, зокрема через брак техніки та обмежені ресурси для масштабних операцій», — зазначив експерт.

Попри тиск, можливості російських військ обмежені. Олександр Коваленко вказує, що в Курській області зосереджено близько 60 тисяч особового складу, але є значний дефіцит важкої броньованої техніки, такої як танки та бойові броньовані машини. Водночас російські війська мають значну кількість артилерії, що дозволяє їм активно атакувати українські позиції та логістичні шляхи. На його думку, найближчим часом ми будемо бачити велику кількість піхотних штурмів, піхотних атак, які будуть мати прикриття з FPV-дронами та артилерією.

Коментуючи потенційну загрозу ескалації, Денис Попович зазначає, що усе прикордоння — фактично "сіра зона". Чотири захоплені селища раніше перебували в цій "сірій зоні", оскільки вони були зруйновані, а місцеві жителі залишили ці території. Проте російські війська не зупиняються і намагаються просуватися глибше в Сумську область. Наразі в прикордонні зосереджено понад 60 тисяч особового складу російської армії, що становить серйозну загрозу.

Військовий оглядач стверджує, що наразі бойові дії зосереджені в прикордонній зоні, і безпосередньої загрози для міста Суми немає. Проте Попович наголошує, що ворог прагне захопити Сумське прикордоння, щоб створити так звану "буферну зону". Однак, за його оцінкою, ця зона не буде такою глибокою, як планують російські війська, через опір українських сил та обмежені можливості ворога.

Якщо російські війська просунуться далі, наприклад, до середини шляху до Сум, виникає ризик, що місто потрапить у зону ураження ствольної артилерії ворога.

Військовослужбовці 117-ї бригади військ територіальної оборони ведуть в Сумській області обстріл російських позицій з 120-мм міномета Фото: Getty Images

"Попри те, що місто вже потерпає від постійних атак — і балістика, і дрони, і бомби летять, а ще може бути і ствольна артилерія. Це значно ускладнить ситуацію для місцевих жителів та оборони регіону. Наразі Суми зазнають регулярних обстрілів балістичними ракетами, дронами та авіабомбами, але додавання ствольної артилерії може зробити атаки ще більш інтенсивними та руйнівними — додає Денис Попович.

Як російській армії протидіють українські Сили оборони

Російське командування, як стверджує Олександр Коваленко, використовує тактику масованого застосування людського ресурсу, яким просто завалюють українські позиції. Водночас Сили оборони України активно протистояти ворогу, проводячи контратаки не лише на своїй території, а й на території Курської області Росії.

«Зокрема, контратаки проводилися в районах Олешні та Тьоткино, а також у Сумській області — в районах Водолаг та Біловод. Все це комплексно дозволило нам покращити наші позиції біля Водолаг, біля Біловод, біля Тьоткіно і біля Олешні. Ці дії демонструють ефективність української оборони та її здатність до наступальних операцій», — зазначає військовий оглядач.

Ключовим фактором для оборони Сумської області для українського командування наразі є захист логістичних артерій. Росіяни, маючи обмежені ресурси, зосереджуються на атаках на логістику за допомогою артилерії та FPV-дронів. Для протидії необхідно посилити захист основних доріг від Сум до лінії фронту та місцевих шляхів. Якщо логістика залишиться захищеною, російські війська не зможуть прорвати українські рубежі та розширити зону контролю.

Таким чином, Сили оборони України демонструють стійкість, ефективно контратакуючи та зміцнюючи позиції. Захист логістики та протидія артилерійським і дроновим атакам залишаються ключовими завданнями для стримування ворога в Сумській області, вважає Олександр Коваленко.