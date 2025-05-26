Почали заходити на ще одній ділянці: ЗС РФ намагаються розширити територію наступу на Сумщині

Російські окупанти на Сумщині і далі невеликими групами пробують зайти вглиб української території. Зараз вони намагаються розширити територію і просочитися в районі Володимирівки та Веселівки.

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Про це в ефірі телемарафону 26 травня розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Бачимо активізацію противника. На жаль, протягом останнього часу ворог застосовує тактику заходу малими штурмовими групами. Найбільш активно він це робить на напрямку населених пункті Басівка та Журавка, бачимо, що ворог намагається розширити напрямки, де здійснює таку тактику, лівіше від Журавки. Це напрямок Володимирівки і Веселівки", — розповів він.

За словами Андрія Демченка, в цей момент українські захисники не сидять, склавши руки, вони полюють на такі штурмові групи росіян і знищують їх, але російське командування попри втрати і далі продовжує відправляти своїх солдатів.

Демченко зазначає, що перед тим, як російські групи заходять в Сумську область, ЗС РФ влаштовують масовані обстріли по позиціях Сил оборони, використовуючи дрони, КАБи, артилерію та авіацію, щоб знищити українські позиції та їхню обороноспроможність під час таких штурмів.

Нагадаємо, що 24 травня повідомлялося, що ЗС РФ мають просування в Сумській області. Зокрема, вони змогли закріпитися на ділянці Веселівка-Журавка-Новеньке-Басівка і далі пробують зайти в Біловоди.

Також повідомлялося, що 24 травня в РФ заявили, що російські окупанти в Сумській області дістались до сіл Локня та Юнаківка, розташованих на трасі у бік Сум. Сумська ОВА спростувала заяви росіян, а Генштаб не підтвердив просування ворога.