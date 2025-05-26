Начали заходить на еще одном участке: ВС РФ пытаются расширить территорию наступления на Сумщине

Российские оккупанты на Сумщине и дальше небольшими группами пробуют зайти вглубь украинской территории. Сейчас они пытаются расширить территорию и просочиться в районе Владимировки и Веселовки.

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Об этом в эфире телемарафона 26 мая рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

"Видим активизацию противника. К сожалению, в последнее время враг применяет тактику захода малыми штурмовыми группами. Наиболее активно он это делает на направлении населенных пункте Басовка и Журавка, видим, что враг пытается расширить направления, где осуществляет такую тактику, левее Журавки. Это направление Владимировки и Веселовки", — рассказал он.

По словам Андрея Демченко, в этот момент украинские защитники не сидят, сложа руки, они охотятся на такие штурмовые группы россиян и уничтожают их, но российское командование несмотря на потери и дальше продолжает отправлять своих солдат.

Демченко отмечает, что перед тем, как российские группы заходят в Сумскую область, ВС РФ устраивают массированные обстрелы по позициям Сил обороны, используя дроны, КАБы, артиллерию и авиацию, чтобы уничтожить украинские позиции и их обороноспособность во время таких штурмов.

Напомним, что 24 мая сообщалось, что ВС РФ имеют продвижение в Сумской области. В частности, они смогли закрепиться на участке Веселовка-Журавка-Новенькое-Басовка и и дальше пробуют зайти в Беловоды.

Также сообщалось, что 24 мая в РФ заявили, что российские оккупанты в Сумской области добрались до сел Локня и Юнаковка, расположенных на трассе в сторону Сум. Сумская ОВА опровергла заявления россиян, а Генштаб не подтвердил продвижение врага.