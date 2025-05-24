Россияне заявили, что оккупировали Локню и Юнаковку в Сумской области: в ОВА отреагировали (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации наступают в Сумской области и могли добраться до сел Локня и Юнаковка, расположенных на трассе в сторону Сум. Сумская областная военная администрация опровергла заявления россиян, а Генштаб не подтвердил продвижение врага.

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О наступлении РФ в Сумской области написало в Telegram-канале росСМИ ТАСС и отчиталось российское Минобороны. На российские заявления отреагировал глава Сумской ОГА Олег Григоров.

Днем 24 мая россияне сообщили о продвижении на линии фронта на северо-восток от Сум. Минобороны РФ в 12:11 написало об оккупации села Локня. Между тем российское медиа опубликовало информацию от Андрея Марочко, "военного эксперта": сообщение появилось в 1 час 24 мая. При этом российское командование отчиталось о боях в Юнаковке, опровергнув заявление военкора.

Наступление РФ — росСМИ о ситуации в Юнаковке Сумской области 24 мая Фото: Скриншот

На карте проекта DeepState села Локня и Юнаковка обозначены подконтрольными Силам обороны. Впрочем, первое село — вплотную к серой зоне, в которой идут бои. Расстояние между населенными пунктами — около 4 км.

Наступление РФ — ситуация возле Локни и Юнаковки в Сумской области 24 мая Фото: DeepState

Наступление РФ — детали

Олег Григоров на странице Facebook заявил, что ВС РФ распространяют фейки о якобы продвижении к селу Юнаковка. Чиновник заявил, что населенный пункт страдает от ударов российских авиабомб и атак беспилотников. По его словам, враг действует малыми штурмовыми группами, которые пытаются пробраться вглубь украинской территории — в Юнаковку (8 км от границы) и Хотинь (10 км), но им это не удается.

"Имею постоянную коммуникацию с военными, понимание линии боевого соприкосновения, информацию о возможном продвижении врага. Сейчас информация о захвате Юнаковки является недостоверной. Юнаковка контролируется Украиной", — заявил Григоров, не упомянув при этом Локню.

О том, что ВС РФ не удалось дальше продвинуться по трассе Н07 также написал глава Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко. В Telegram-канале он отметил, что не следует верить российским пропагандистам.

Между тем Генштаб ВСУ в отчетах, которые появилась в 8:00 и 16:00 24 мая не публиковал детали о боях в Сумской области. Командование показало карту с направлениями наступления РФ в Курской области, которая не меняется несколько недель подряд. На карте — направления атак россиян на Алексеевку и Беловоды (к северу от Хотиня, Локни, Юнаковки).

Отметим, 25 апреля журналистка рассказала о наступлении РФ на Сумскую область. По ее словам, россияне пытаются прорваться к селам Локня и Юнаковка. Таким образом враг доберется до прямой трассы на Сумы и приблизится к областному центру на 25 км, написала она.

Напоминаем, издание Sky News привела мнение западного военного эксперта, который ожидает наступления РФ в Харьковской области.