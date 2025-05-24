"Явная подготовка к наступлению": РФ стянула к границам Харьковщины 50 тысяч элитных военных

Россия стягивает к границам с Харьковской областью войска. В настоящее время там сосредоточено уже 50 тысяч военных.

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Об этом сообщает издание Sky News.

После вытеснения Сил обороны из Курской области российские силы начали сосредотачиваться у границы с Харьковской областью. По словам аналитиков, о наступлении РФ вдоль всей линии фронта уже говорят длительное время, но оно еще полностью не состоялось.

Считается, что Россия имеет "четырехмесячное окно", чтобы прорвать оборону украинских войск, прежде чем погода начнет меняться, а сокращающиеся запасы советских танков, возможно, начнут иссякать.

По словам неназванного украинского чиновника, кремлевские войска собираются по ту сторону границы вблизи Харькова на северо-востоке Украины.

"Враг пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хотя бы какие-то штурмовые действия. Существует явная подготовка врага к активным наступательным действиям", — заявил на этой неделе начальник штаба 13-й оперативной бригады Андрей Помагайбус.

Россия имеет "четырехмесячное окно", чтобы прорвать оборону украинских войск

Военный аналитик Sky News Майкл Кларк говорит, что накопление войск происходит вследствие российской операции по вытеснению Украины из ранее захваченной Курской области.

Некоторые из самых опытных российских солдат, в частности из элитного воздушно-десантного подразделения ВДВ, были переброшены на подкрепление Курской кампании и все еще могут быть среди собранных войск.

"Если они оставили эти подразделения там, это будет свидетельствовать о том, что они хотят, чтобы они возглавили что-то другое. Если эти подразделения вернутся в Покровск (в Донецке), это будет означать, что они не собираются разворачивать большую стратегическую атаку вблизи Харькова", — сказал эксперт.

Профессор Кларк говорит, что возможно, Россия готовится к большому наступлению вблизи приграничных городов Харьков и Сумы.

Напомним, что ранее сообщалось, что если летом 2025 года РФ сможет захватить Донецкую область, она начнет наступление на Харьков. До осени текущего года РФ попытается взять максимум на поле боя, поэтому пойдет на активизацию своих усилий на фронте и будет поражать два базовых элемента украинской обороны.