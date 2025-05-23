Наступление РФ на Харьков: эксперты назвали 2 элемента украинской обороны, по которым будет бить РФ

Если летом 2025 года Россия сможет захватить Донецкую область, она начнет наступление на Харьков. До осени текущего года РФ попытается взять максимум на поле боя, поэтому пойдет на активизацию своих усилий на фронте и будет поражать два базовых элемента украинской обороны.

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Об этом пишет аналитический британский центр RUSI.

Отмечается, что Россия будет стремиться усилить наступательные операции, чтобы создать давление во время переговоров. В апреле и в начале мая 2025 года наблюдалось снижение интенсивности российских операций, частично в результате показательных "прекращения огня" к Пасхе и Дню победы, а также передислокации сил после вывода Сил обороны Украины из Курской области.

Сменив командиров и накопив резервы техники, Россия теперь готова увеличить темпы и масштабы атак, но россиянам не хватает силовых качеств для таких действий. Зато летнее наступление, вероятно, будет иметь мягкий старт с постоянным увеличением количества и масштабов атак в расширяемой зоне вокруг главной оси и сейчас есть признаки того, что этот процесс уже начался.

Основные усилия России летом снова будут направлены против ключевых городов Константиновка и Покровск, чтобы завершить оккупацию Донецкой области.

Два элемента украинской обороны, по которым будет бить РФ

Наряду с усилением попыток захватить территории, Россия также внедряет инновации, чтобы разработать способы ослабления шеренгированной обороны Украины от российских беспилотников. Украина уже некоторое время расширяет свои возможности сбивать российские разведывательные беспилотники с помощью собственных дронов-перехватчиков, тем самым ослепляя подразделения ВС РФ, которые планирующими бомбами и баллистическими ракетами обстреливают украинский тыл.

Украинские перехватчики наводятся с помощью небольших радаров, и Россия сейчас систематически работает над определением местонахождения и нацеливанием на эти радарные станции.

Еще одним важным направлением усилий для россиян являются атаки на пилотов украинских беспилотников. Здесь методология заключается в использовании пеленгации, радиоэлектронной разведки и разведки для определения местонахождения пилотов, а затем нацеливания на них с помощью проводных управляемых беспилотников и планирующих бомб. Это стало более эффективным, поскольку Россия увеличила скорость передачи информации между своими подразделениями.

Отдельно от российских атак на фронте будет продолжаться высокий темп глубоких ударов по украинским городам, критической инфраструктуре и базам. Россияне понимают, что это влияет на гражданское население в Украине и международное сообщество. Кремль захочет намекнуть на ухудшение ситуации по мере продолжения переговоров и сигнализировать Европе о том, что тыл опасен, чтобы отбить желание европейских военных размещать силы в стране.

Силы обороны ждут тяжелые 4 месяца

Эксперты считают, что Силы обороны ждут сложных 4 месяца, поскольку материальная поддержка США исчерпывается. Это поставит под сомнение эффективность операций украинских беспилотников и артиллерии, а также способность украинского командования сохранять свои войска и непрерывность поставок от международных партнеров Украины.

RUSI пишет, что есть надежда, что президент США Дональд Трамп разочаруется непреклонностью России, и США начнут давить на Россию. Также буду иметь определенный эффект введения санкций против РФ, что может вызвать нехватку боеприпасов и бронетехники. В то же время, хотя Россия может провести еще два сезона кампаний со своим нынешним подходом к набору, дальнейшие наступательные операции в 2026 году, вероятно, потребуют дальнейшей принудительной мобилизации, что является сложным как с политической, так и с экономической точки зрения.

Экономические перспективы России также ухудшаются с приближением 2026 года. Более агрессивные меры против российского теневого флота и продолжение украинской кампании глубоких ударов могут уменьшить ликвидный капитал, который до сих пор позволял России стабильно наращивать производство оборонной продукции и предлагать огромные бонусы добровольцам, которые вступают в армию.

Если Украина сможет помешать России достичь границ Донецка до Рождества, а международные партнеры Киева будут старательно ухудшать экономику России, Москва столкнется с трудным выбором относительно расходов, которые она готова понести за продолжение войны. При таких условиях россияне могут перейти от разговоров о переговорах к фактическим переговорам.

Напомним, что ранее сообщалось, что россияне не готовы вести мирные переговоры, потому что сейчас имеют преимущество на фронте.