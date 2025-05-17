Будет проводить летнее наступление: РФ вернется к переговорам с Украиной не раньше октября, — СМИ

Украинские эксперты предполагают, что РФ не вернется к переговорам о мире с Украиной раньше октября месяца. Главной причиной является желание России провести летнее наступление.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

По словам военного эксперта и экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, россияне не готовы вести мирные переговоры, потому что сейчас имеют преимущество на фронте.

"Они прекрасно осознают, что украинцы за 30 дней прекращения огня еще больше накопают укрытий, подготовят больше дронов, и российские потери будут в разы больше. Поэтому они хотят дожимать, требовать присоединить к себе еще и Сумскую область, будут говорить ультиматумами. И пока на линии разграничения не будет патовой ситуации, за стол переговоров никто не сядет", — говорит Ступак.

По его мнению, новое окно для переговоров станет возможным не раньше октября после того, как Путин попытается "провести летнее наступление на Украину".

"Даже разговор Трампа с Путиным не поможет, потому что это — кагэбэшник. Он чувствует кровь, он чувствует, если жертва начинает брыкаться, то ее нужно дожимать. Никакая лесть в виде снятия санкций, признания Крыма российским, обещания совместно разрабатывать Арктику не помогут. Поэтому боевые действия будут продолжаться", — отмечает господин Ступак.

Его мнение подтверждает главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Усс. Он убежден, что осень будет временем "Ч" для России.

Он указывает, что анализ официальных экономических показателей РФ свидетельствует о том, что российская экономика "может резко обвалиться ближе к октябрю". Поэтому именно осенью российский лидер Путин "будет готов к диалогу о прекращении огня, уступках и завершении войны".

Ранее сообщалось о перечне требований РФ к Украине на переговорах в Стамбуле. Среди главных — полный отказ от репараций от обеих сторон, прекращение "националистической пропаганды" и вывод украинских войск из пяти регионов.

Впоследствии стало известно, что Путин отверг предложенный США мирный план. Чиновники говорят, что Владимир Путин пошел на риск, но в Вашингтоне продолжают его оправдывать.