Проводитиме літній наступ: РФ повернеться до перемовин з Україною не раніше жовтня, — ЗМІ

Українські експерти передбачають, що РФ не повернеться до перемовин щодо миру з Україною раніше жовтня місяця. Головною причиною є бажання Росії провести літній наступ.

Related video

Про це повідомляє Deutsche Welle.

За словами військового експерта й експрацівника СБУ Івана Ступака, росіяни не готові вести мирні переговори, тому що зараз мають перевагу на фронті.

"Вони прекрасно усвідомлюють, що українці за 30 днів припинення вогню ще більше накопають укриттів, підготують більше дронів, і російські втрати будуть в рази більші. Тому вони хочуть дотискати, вимагати приєднати до себе ще й Сумську область, говоритимуть ультиматумами. І доки на лінії розмежування не буде патової ситуації за стіл переговорів, ніхто не сяде", — каже Ступак.

На його думку, нове вікно для перемовин стане можливим не раніше жовтня після того, як Путін спробує "провести літній наступ на Україну".

"Навіть розмова Трампа з Путіним не допоможе, тому що це — кадебешник. Він відчуває кров, він відчуває, якщо жертва починає брикатися, то її потрібно дотискати. Жодні лестощі у вигляді зняття санкцій, визнання Криму російським, обіцянки спільно розробляти Арктику не допоможуть. Тому бойові дії триватимуть", — відзначає пан Ступак.

Його думку підтверджує головний консультант Центру зовнішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень Іван Усс. Він переконаний, що осінь буде часом "Ч" для Росії.

Він вказує, що аналіз офіційних економічних показників РФ свідчить про те, що російська економіка "може різко обвалитися ближче до жовтня". Тому саме восени російський лідер Путін "буде готовий до діалогу про припинення вогню, поступки та завершення війни".

Раніше повідомлялося про перелік вимог РФ до України на переговорах у Стамбулі. Серед головних — цілковита відмова від репарацій від обох сторін, припинення "націоналістичної пропаганди" і виведення українських військ з п'яти регіонів.

Згодом стало відомо, що Путін відкинув запропонований США мирний план. Чиновники кажуть, що Володимир Путін пішов на ризик, але у Вашингтоні продовжують його виправдовувати.