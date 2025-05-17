Путін відкинув запропонований США мирний план і отримав "подарунок" від Трампа, — FT

Кремль не приховує небажання вступати з Києвом у діалог. Чиновники кажуть, що Володимир Путін пішов на ризик, але у Вашингтоні продовжують його виправдовувати.

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Про цей відомо з матеріалу The Financial Times, опублікованого 16 травня.

Повідомляється, що небажання президента РФ Володимира Путіна брати участь у предметних мирних переговорах останніми днями стало ще очевиднішим — навіть для тих, хто у Вашингтоні схилявся до його боку. Минулого тижня російські високопосадовці заявили спецпредставнику президента РФ Стіву Віткоффу, що їхній лідер не хоче обговорювати розроблений за участі України і Європи мирний план з 22 пунктів.

Троє обізнаних джерел розповіли, що ці 22 пункти детально обговорювали наступного дня під час телефонної розмови між Україною і США. Україну тоді представляли керівник Офісу президента Андрій Єрмак і міністр оборони Рустем Умєров, а США — Віткофф, держсекретар Марко Рубіо і спецпредставник США Кіт Келлог.

Неназвані співрозмовники повідомили, що, отримавши таку відповідь від Росії, Віткофф відклав попередні плани про зустріч з Путіним. Однак інше джерело заявило, що жодної поїздки у планах не було.

У наступні дні, за даними ЗМІ, темп дипломатичної активності прискорився. Європейські та українські лідери зустрілися, щоб закликати до безумовного перемир’я на 30 днів і попередити Путіна про нові санкції. Однак очільник Кремля відкинув вимогу, яку підтримали США, повернувшись з власною контрпропозицією про прямі переговори.

Президент США Дональд Трамп привітав ідею зустрічі у Стамбулі, закликавши українського лідера взяти участь. Володимир Зеленський пристав на прохання і викликав Путіна на особисту зустріч, але той відмовився, відправивши натомість делегацію. Чиновники, знайомі з переговорним процесом, підкреслили, що Путін пішов на великий ризик, підштовхнувши Вашингтон до мирної пропозиції й потім відмовившись приїхати.

Однак, як зазначили у виданні, відмова поки не зустрічає особливого опору. Найяскравішою ознакою цього назвали заяву Трампа, що нічого не відбудеться, поки він особисто не поговорить з Путіним. Ці слова одночасно виправдали неявку президента РФ на зустріч та поставили під сумнів сенс прямих переговорів України з Росією.

"Це був подарунок Путіну, який давно прагнув зустрічі віч-на-віч з президентом, налаштованим на нормалізацію американо-російських відносин", — підкреслили у ЗМІ.

Неназваний високопоставлений європейський дипломат пояснив, що Путін робить "рівно стільки", щоб переконати Трампа у докладанні зусиль зі свого боку задля досягнення миру. Водночас він контролює, щоб ці його зусилля насправді не давали жодного результату.

"І Трамп на це купується", — додав дипломат.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що тільки він особисто може закінчити війну в Україні. З його слів, російські війська могли захопити Київ за кілька годин, якби не багнюка.

У ЗМІ опублікували перелік вимог, які висунула Росія під час переговорів у Стамбулі. Серед іншого Кремль вимагав, щоб Україна й світ визнали чотири області й Крим російськими.